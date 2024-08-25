Режиссера «Чужой: Ромул» заблокировали на форуме, как самозванца

Режиссер Феде Альварес, известный своими работами над фильмами «Зловещие мертвецы» и «Не дыши», недавно попал в заголовки газет из-за своего опыта в так называемом «сабреддите» (тема на форуме Reddit) франшизы «Чужой».

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Альварес, который снимает предстоящий фильм «Чужой: Ромул», сначала был отмечен модераторами как самозванец, а потом заблокирован, но после устранения путаницы был быстро восстановлен. Альварес выразил удивление по поводу сложившейся ситуации, признав «усилия модераторов» и поблагодарив их за «работу».

В беседе с The Hollywood Reporter Альварес намекнул на возможные идеи для сиквела «Чужой: Ромул», который может стать восьмой частью культовой научно-фантастической серии ужасов, которая в последние года чувствовала себя не лучшим образом.