Какие фильмы покажет киностудия «Ленфильм» в День российского кино

К 27 августа, Дню российского кино, киноцентр "Ленфильм" подготовил программу для зрителей. Решили показать новые фильмы киностудии, созданные за последние годы, а представят их сами создатели.

В афише:

12:30 - "Вести незримый бой" (16+). Документальный фильм режиссера Андрея Егорова о буднях ленинградской милиции в годы блокады.

13:40 - "Чужая жизнь" (18+). Триллер режиссера Виктора Татарского. В центре сюжета - молодая пара. Влад и Юля отправляются отдохнуть в уединенное место. На небольшом острове в охотничьем домике начинается тихая спокойная жизнь главных героев. Однако вскоре Юлю начинает настораживать странное поведение Влада… В ролях: Дарья Ленда, Алексей Митин, Кирилл Кузнецов.

15:30 - "Последний теплоход" (12+). Документальный фильм-путешествие по северным деревням Баренцева и Белого морей на последнем морском теплоходе в России. Режиссер - Илья Желтяков. На IX международном кинофестивале "Докер" фильм получил Гран-при.

17:30 - "Детка" (18+). Драма режиссера Ирины Бас о взрослении, поиске себя, непростых взаимоотношениях между дочерью и матерью на фоне стильного, совершенно нового для зрителя Петербурга. Главные роли сыграли Мария Мацель и Виктория Исакова.

19:45 - "Последняя цена" (18+) - премьерный показ с режиссером Науром Гармелией. Русская семья живет в полуразрушенном войной абхазском городке. Они выращивают на продажу фундук и надеются разбогатеть благодаря внезапной "ореховой лихорадке", взлету цен на абхазские орехи. Но в поселке появляется банда, ворующая орехи. В ролях: Юлия Шубарева, Василий Щипицын, Алексей Белогорцев и другие.

Фильм получил две награды Шукшинского кинофестиваля: "Лучшая режиссура" и "Лучшая операторская работа". Эта картина была недавно представлена на кинофестивале "Окно в Европу" в Выборге.

Вход на все показы (кроме премьеры "Последней цены") - бесплатный, по регистрации на таймпад.

И еще. В главном фойе киностудии можно увидеть выставку "В кадре и за кадром. Фотоархивы "Ленфильма". Часть первая", которая работает последние недели.

К слову

В 2024 году киностудия "Ленфильм" отмечает две значимые даты: 110 лет со дня своего основания и 90-летие присвоения киностудии имени "Ленфильм".