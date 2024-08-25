Съемки картины «Спасенный» Ильи Учителя начнутся ближайшей зимой

Съемки художественного фильма Ильи Учителя, посвященного русскому писателю Виктору Астафьеву, начнутся предстоящей зимой, рассказал ТАСС продюсер картины Алексей Учитель.

"Фильм "Спасенный" - это история, связанная со столетием замечательного писателя Астафьева. Мы не старались сделать это к дате. Это сценарий Александра Терехова, с которым мы работали и раньше. Один из главных героев будущего фильма - молодой Астафьев, который был ранен, ослеп на какое-то время. Эта история, как я ее называю, притчевая. Съемки мы предполагаем начать зимой, поскольку действие происходит в это время года", - сказал собеседник агентства.

Часть съемок будет проходить в Красноярске, большая часть - в Архангельской области, поделился продюсер фильма.

"Режиссер - мой сын Илья. Он сам захотел сделать после "Летучего корабля" такую серьезную историю. Хотя фильм имеет и кассовый потенциал. Это тоже будет для него серьезной проверкой", - отметил Учитель.

Как сообщалось раннее, действие фильма разворачивается на побережье и в акватории Белого моря в 1942 году.