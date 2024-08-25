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Съемки картины "Спасенный" Ильи Учителя начнутся ближайшей зимой

Съемки художественного фильма Ильи Учителя, посвященного русскому писателю Виктору Астафьеву, начнутся предстоящей зимой, рассказал ТАСС продюсер картины Алексей Учитель.

Съемки картины «Спасенный» Ильи Учителя начнутся ближайшей зимой
© РИА Новости
"Фильм "Спасенный" - это история, связанная со столетием замечательного писателя Астафьева. Мы не старались сделать это к дате. Это сценарий Александра Терехова, с которым мы работали и раньше. Один из главных героев будущего фильма - молодой Астафьев, который был ранен, ослеп на какое-то время. Эта история, как я ее называю, притчевая. Съемки мы предполагаем начать зимой, поскольку действие происходит в это время года", - сказал собеседник агентства.

Часть съемок будет проходить в Красноярске, большая часть - в Архангельской области, поделился продюсер фильма.

"Режиссер - мой сын Илья. Он сам захотел сделать после "Летучего корабля" такую серьезную историю. Хотя фильм имеет и кассовый потенциал. Это тоже будет для него серьезной проверкой", - отметил Учитель.

Как сообщалось раннее, действие фильма разворачивается на побережье и в акватории Белого моря в 1942 году.

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Летучий корабль
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Александр Терехов
Илья Учитель
Алексей Учитель