Ремейк фильма «Ворон» возглавил кинопрокат России за выходные

По данным издания Kinobusiness, ремейк фильма «Ворон» Руперта Сандерса стал лидером кинопроката России за минувшие выходные. Картина собрала за уикенд 95 млн рублей.

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На втором месте — испанский мультфильм «Как приручить бизона» режиссёров Хуана Хесус Гарсии Галочи и Педро Солис Гарсии. Проект собрал 23,3 млн рублей.

Третью строчку рейтинга занял российский фильм «Пираты галактики Барракуда». Ленте удалось собрать за минувший уикенд 21,7 млн рублей.

Ремейк культового «Ворона» 1994 года рассказывает о рок-музыканте Эрике Дрэйвене, который жертвует собой ради возлюбленной, но возвращается в реальный мир ради возмездия. После возвращения из мёртвых Эрик понимает, что стал бессмертным. Такой «дар» ему дали того, чтобы совершить отмщение.