Стала известна дата выхода «Человека-паука 4» с Томом Холландом

По данным инсайдера Даниэля Рихтмана, премьера четвёртой ленты про Человека-паука в исполнении Тома Холланда состоится в июле 2026 года. Точную дату инсайдер пока что не называет.

© Чемпионат.com

Ранее говорилось, что съёмочный процесс ленты запланирован на 2025 год. О чём конкретно расскажет ленту, пока сказать трудно, но Рихтман предполагает, что центральной темой в ней станет мультивселеная. Хотя фанаты ждут получит более приземлённую и личную историю Человека-паука в новой ленте.

Тем временем сама Marvel пока не подтверждала участие супергероя в будущих фильмах киновселенной. Продюсер Sony Pictures Эми Паскаль уже сообщала, что Холланд вернётся в новой трилогии о Человеке-пауке, однако сам Холланд эту информацию также не подтверждал.