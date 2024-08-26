Якутский фильм «Там, где танцуют стерхи» взял награды кинофестиваля в Москве

Драма якутского режиссера Михаила Лукачевского "Там, где танцуют стерхи" отметилась двумя наградами на XIII Московском международном кинофестивале "Будем жить" накануне Дня Российского кино, сообщает контент-партнер "РГ" Ulus.Media.

© Кадр из фильма «Там, где танцуют стерхи»

Фильм, основанный на реальных событиях, удостоился приза председателя жюри в категории "Полнометражное игровое кино", а юный актер Михаил Слепцов, исполнивший главную роль, отмечен за лучший дебют.

Ранее мальчик получил приз "За выдающуюся актерскую игру и вдохновляющую историю" на Арктическом международном кинофестивале "Золотой ворон" в Анадыре.