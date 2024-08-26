Киномарофон прошел в Музее Г.О.Р.А.

В филиале Музея Победы — музее «Главные Оружейные Реликвии Армии» прошел 9-часовой киномарафон. Бесплатные кинопоказы были приурочены к акции «Ночь кино». На главной сцене музея Г.О.Р.А. представили документальные, художественные и любительские фильмы, а также прошли творческие встречи.

© Вечерняя Москва

Одним из самых интересных событий в рамках «Ночи кино» стала встреча с народным артистом России Авангардом Леонтьевым. Он представил фильм «Авангард, брат Авангарда» (2020). Авангард Леонтьев стал автором идеи фильма, а ленту снял режиссер Игорь Калядин.

— Фильм связан с историей моей семьи, а история моей семьи связана с битвой под Курском. Великая Отечественная война, 1943 год. Вчера кстати, была годовщина победы Красной армии под Курском. Я рад что такой фильм получился, я давно мечтал его сделать. Хочу сказать, что речь пойдет об участнике Курской битвы, о моем старшем брате. И мне кажется закономерно, что фильм об участнике Курской битвы зритель увидит именно здесь в филиале Музея Победы — Музее «Г.О.Р.А.», — рассказал народный артист Российской Федерации Авангард Леонтьев.

Зрители познакомились с историей семьи народного артиста — в основу картины легли письма 18-летнего старшего брата Авангарда Леонтьева, участника Курской битвы 1943 года. Эти письма — уникальное свидетельство времени, они полны любви к матери и юношеских надежд. На встрече гости смогли пообщаться с артистом. Для зрителей также состоялся просмотр документального фильма «1133 дня без детства» (2024).

Презентацию картины провел режиссер и продюсер Максим Ловков. Фильм рассказывает о девочке, чье детство оборвалось 22 июня 1941 года, когда нацисты превратили ее счастливые белорусские каникулы в деревне Плещеницы у бабушки в три года оккупационного рабства.

Продолжил программу показ художественного многосерийного фильма «Трое с площади Карронад» (2008) Виктора Волкова. Фильм снят по одноименной повести Владислава Крапивина. Это история подростка, который чувствует себя одиноким и мечтает о море, ни разу его не увидев. Но однажды Славка вместе с мамой переезжает жить на побережье. Завершили акцию в музее Г.О.Р.А. показы любительских киноработ — лауреатов конкурсов фестиваля «Московский кораблик мечты».

Акция «Ночь кино» прошла также в кинотеатре «Поклонка» Музея Победы, в Ржевском, Красногорском филиалах. Всего же кинопоказы организованы на тысячах площадок. Так, например, в городе Кирове, который в этом году отмечает свое 650-летие, показы прошли более чем на 100 площадках.