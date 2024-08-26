В каких мультфильмах все заканчивалось свадьбой

Нам нравится, когда в мультфильмах хороший финал, когда героев ждёт обязательное «долго и счастливо» со свадьбой и детьми. Герои проходят через множество испытаний, преодолевают трудности и в конечном итоге находят свою истинную любовь. Тлум.Ру выбрал 7 классных и разнообразных мультфильмов, в которых свадьба является важным событием, подчеркивающим триумф добра над злом и любви над ненавистью.

© Кадр из фильма «Шрек 5»

Бессмертная классика, история настоящей любви, закончившаяся не одной, а целыми двумя свадьбами. Одну из них герои эпично сорвали (и это к лучшему), а любовь в конце концов победила. Шрек принял свою невесту такой, какая она есть, а в процессе образовалась ещё одна крепкая пара — Осёл и Дракониха. Свадьба под песню «I'm a Believer», весёлая тусовка сказочных существ и поездка в закат в карете-луковице — это просто мечта!

Да, это сиквел к оригинальному мультфильму, но он напрямую продолжает его сюжет. Рапунцель и её возлюбленный справились со злом — и теперь пришла пора для торжества любви. Правда, как водится, праздник не обходится без капельки безумства и неожиданных — не всегда приятных — сюрпризов. Не переживайте — Рапунцель в итоге выйдет замуж!

№ 3. «Барби. Принцесса и нищенка»

Барби выходила замуж сразу в нескольких мультфильмах, но именно в этом (всемирно любимой классике, между прочим!) нам показали двойное торжество. В процессе своих приключений и Эрика, и Анна-Лиза нашли свою любовь, и в итоге обе стали принцессами. Эти две красавицы всё делают вместе, даже идут под венец.

№ 4. «Гадкий Я 2»

Свадьба двух сердец, которым пришлось пройти через многое, чтобы наконец-то быть вместе. А кто сказал, что злодеям, особенно бывшим, недоступно чувство любви? На этой свадьбе миньоны в белых костюмах поют песню «I swear» группы All-4-One. Ну романтика же!

№ 5. «Маша и Медведь в кино: Скажите Ой!»

Героям поручают организовывать свадьбы — не одну, а целых три. Мишка, устроившийся свадебным фотографом, мечтает потратить всю зарплату на шикарную яхту, но у Маши свои планы. Но, несмотря на хулиганства младшей героини, свадьбы всё-таки проходят именно так, как задумывалось — особенно последняя, уникальная, потому что замуж выдают самого организатора свадеб.

№ 6. «Русалочка»

Каждый должен получить своё «долго и счастливо», особенно после битвы со злом. Для Ариэль это особенно важное событие, ведь она не только выходит за человека, которого любит, но и обретает такие долгожданные ноги вместе с одобрением отца.

№ 7. «Золушка»

После всех трудностей, которые ей пришлось пережить, Золушка как никто другой заслужила счастья. Здорово, что Принц всё-таки узнал в ней ту, в кого влюбился в ночь бала — в этом, конечно, помогла хрустальная туфелька. Избавившись от Злой мачехи и жестоких сестёр, Принц и Золушка отпраздновали пышную королевскую свадьбу.Для юных зрителей свадебные финалы передают посыл о важности любви, взаимопонимания и верности. Для взрослых же такие финалы могут стать напоминанием о романтике и надежде, даже в сложные времена.