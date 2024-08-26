Питер Динклэйдж высказался о ремейке «Токсичного мстителя»

В недавнем интервью актёр Питер Динклэйдж обсудил ремейк комедийного фильма «Токсичный мститель». По словам актёра, даже у него ещё нет информации о дате выходе картины.

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Динклэйдж надеется, что фильм всё же увидит свет и найдёт свою аудиторию, потому что он получился «потрясающим». Больше всего Питер оценил работу с режиссёром Мейконом Блэром.

Я хочу, чтобы фильм вышел в свет, потому что он стал настоящим хитом на фестивале Fantastic Fest в Остине, а Мейкон Блэр, сценарист и режиссёр, он невероятен.

Оригинальный фильм 1984 года рассказывал об уборщике, превратившемся в жуткого мутанта. После мутации он решает бороться за справедливость. В ремейке вместе с Динклэйджом сыграли Элайджа Вуд, Кевин Бейкон и другие.