«Лендок» снимет за 400 млн рублей фильм со звездой индийского кино

Открытая киностудия "Лендок" снимет фильм за 400 млн рублей, участие в котором примет индийский актер Пуджа Батра. Об этом в ходе V международного кинофестиваля России и стран ближнего зарубежья Lendoc film festival (LEFF) рассказал корреспонденту ТАСС генеральный директор "Лендока" Алексей Тельнов.

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"Проект масштабный, тяжелый, пока планируем бюджет в 400 млн рублей. Мы не рисуем трехмерных персонажей - это будет живое приключение, классное семейное кино", - сказал Тельнов.

По его словам, съемки фильма "Сказки", чья история начнется в Петербурге, будут проходить в самых красивых локациях мира, в том числе на территории Казахстана, Киргизии и Индии. Зрителям покажут вольную интерпретацию "Старика Хоттабыча" и "Волшебной лампы Аладдина" - по сюжету мальчик вместе с джином и своей подружкой Алисой, которая живет в колонке, отправляется на поиски пропавших родителей - ученых-археологов. Пуджа сыграет воздухоплавательницу, которая встречается героям на пути их приключений.

Приступить непосредственно к съемкам, по прогнозу Тельнова, "Лендок" сможет уже в апреле 2025 года - продолжительность производственного периода он оценивает в 1-1,5 года.

V международный кинофестиваль России и стран ближнего зарубежья Lendoc film festival организован Открытой киностудией "Лендок" совместно с Автономной некоммерческой организацией "Кинокультура" при поддержке Министерства культуры РФ, Президентского фонда культурных инициатив и комитета по культуре Санкт-Петербурга.