В Венеции начинается 81-й кинофестиваль

На острове Лидо в Венецианской лагуне - курорте, который с 1930-х годов принимает самый старый в мире киносмотр, - начинается 81-й по счету Венецианский кинофестиваль, или Международная выставка киноискусства. В его основной конкурс, который будет оценивать международное жюри во главе с французской актрисой Изабель Юппер, вошел 21 фильм.

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Среди наиболее ожидаемых - вторая часть фильма Тодда Филлипса "Джокер: Безумие на двоих" (Joker: Folie Deux) с Хоакином Фениксом и Леди Гагой. Премьера первой части "Джокера" состоялась в 2019 году именно на Венецианском кинофестивале, где была удостоена главного приза. Затем лента получила "Оскар". Большой интерес вызывает первая полностью англоязычная полнометражная картина "Комната по соседству" (The Room Next Door) испанского режиссера Педро Альмодовара. В фильме снялись Джулианна Мур, Тильда Суинтон, Джон Туртурро. Итальянец Лука Гуаданьино представит свой новый "американский" фильм "Квир" (Queer) с Дэниэлом Крэйгом, снятый по большей части на римской студии "Чинечитта".

Не менее ожидаема на Лидо лента "Одинокие волки" (Wolfs) Джона Уоттса, прославившегося фильмами о человеке-пауке. В новой работе режиссера снялись Брэд Питт и Джордж Клуни. "Одинокие волки" будут показаны вне конкурсной программы, и через два дня после премьеры на конкурсе ленты "Мария" (Maria) о Марии Каллас чилийца Пабло Ларраина. Уоттс продолжает свою биографическую серию: предыдущие его фильмы о Жаклин Кеннеди и принцессе Диане были также представлены в Венеции. На этот раз главную роль играет Анджелина Джоли.

Открывается фестиваль новой работой Тима Бёртона "Битлджус Битлджус" (Beetlejuice Beetlejuice), который снял сиквел своего кинодебюта "Битлджус" (Beetlejuice, 1988) с теми же актерами - Майклом Китоном, Вайноной Райдер, Кэтрин О'Харой. К ним присоединилась Моника Беллуччи, которая стала спутницей режиссера.

"Для меня это очень важный опыт, возможность войти в поэтический и фантастический мир Тима", - поделилась актриса с журналистами.

Весь звездный состав картины ожидается на красной ковровой дорожке.

Во время церемонии открытия состоится награждение почетным "Львом" за вклад в кинематограф американской актрисы Сигурни Уивер. Второй почетной награды удостоен американский режиссер, сценарист, актер Питер Уир.

Вне конкурса

Среди 19 фильмов второго конкурса "Горизонты" фигурирует израильская картина о последствиях атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года. Еще 10 картин участвуют в секции "Горизонты экстра", в которой победителя выберут на основе зрительских симпатий. Вне конкурса покажут 10 документальных фильмов, в том числе посвященных текущим конфликтам. В этом году на фестивале параллельно основной программе также представят сразу четыре сериала, включая мини-сериал Альфонса Куарона "Все совпадения случайны" (Disclaimer), главную роль в котором сыграла Кейт Бланшетт.

По традиции отреставрированные киношедевры покажут в секции "Венецианская классика". Еще девять картин появятся в конкурсе документальных фильмов. Одна из них - лента "Я отомщу миру любовью" - посвящена режиссеру Сергею Параджанову.

Киносмотр продлится до 7 сентября, когда будут объявлены победители.