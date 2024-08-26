В «Дэдпуле и Росомахе» мог появиться необычный вариант Дэдпула

В «Дэдпуле и Росомахе» появилось много персонажей: как неожиданных, так и тех, о которых уже было известно. Но Райан Рейнольдс опубликовал в соцсетях интересный концепт-арт одного из вариантов Дэдпула, которого хотели добавить в картину.

© Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»

Им оказался гибрид Дэдпула и Росомахи! На арте можно увидеть, что цвета костюма взяты у Дэдпула, маска — у Росомахи, как и его фирменные адамантиевые когти. Этот вариант не попал в фильм. Судя по всему, в ленте ему просто не нашлось места. Не исключено, что создатели хотели бы представить этот вариант более подробно, но не хотели растягивать хронометраж — или по другим причинам.

© Соцсети

Впрочем, в ленте и без этого хватило сюрпризов. Какие именно они были? Можете почитать в нашем материале ниже: в нём мы собрали все появления крутых и неожиданных персонажей.