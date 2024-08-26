Расписание выхода сериала «Это все Агата» от Marvel

Уже 19 сентября состоится премьера сериала «Это всё Агата» — нового проекта киновселенной Marvel. Шоу расскажет о могущественной ведьме Агате Харкнесс, которую впервые показали в проекте «Ванда/Вижн», вышедшем в 2021 году. Ожидается возвращение и других персонажей киновселенной.

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В первый сезон шоу войдёт девять эпизодов — первые две серии будут доступны в день премьеры в онлайн-кинотеатре Disney+. Остальные эпизоды будут выходить еженедельно по четвергам, финал состоится 7 ноября.

Расписание выхода сериала «Это всё Агата» от Marvel