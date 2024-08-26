Расписание выхода сериала «Это все Агата» от Marvel

Расписание выхода сериала «Это всё Агата» от Marvel
Уже 19 сентября состоится премьера сериала «Это всё Агата» — нового проекта киновселенной Marvel. Шоу расскажет о могущественной ведьме Агате Харкнесс, которую впервые показали в проекте «Ванда/Вижн», вышедшем в 2021 году. Ожидается возвращение и других персонажей киновселенной.
В первый сезон шоу войдёт девять эпизодов — первые две серии будут доступны в день премьеры в онлайн-кинотеатре Disney+. Остальные эпизоды будут выходить еженедельно по четвергам, финал состоится 7 ноября.
Расписание выхода сериала «Это всё Агата» от Marvel
- 1-я серия — 19 сентября;
- 2-я серия — 19 сентября;
- 3-я серия — 26 сентября;
- 4-я серия — 3 октября;
- 5-я серия — 10 октября;
- 6-я серия — 17 октября;
- 7-я серия — 24 октября;
- 8-я серия — 31 октября;
- 9-я серия — 7 ноября.