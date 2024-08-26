В Калининграде назвали лучшие фильмы кинофестиваля «Короче»

XII российский кинофестиваль "Короче" завершился в Калининграде . В программе короткометражного кино победил фильм "Яблоки", в программе дебютных полнометражных фильмов - картина "Чистый лист". Зрители проголосовали за ленту "Придурок" из программы "Короче. Звезды".

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Церемония закрытия фестиваля по традиции проходила в Центральном парке Калининграда. Ведущей стала актриса Ирина Розанова.

Первым был объявлен победитель питчинга документальных проектов PREMIER. Его объявляли директор департамента собственного производства Premier Алена Масленникова и продюсер направления документального контента Premier Катя Вульфович. Награду получил проект Елизаветы Шереметьевой "Вокруг руля".

Специальный приз от "России 1", который предполагает поддержку выпуска фильма, вручала продюсер, заместитель директора телеканала "России 1" Ясмина Бен Аммар. Награду получила картина "Говорит Земля!" Евгения Корчагина.

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Далее Ирина Розанова представила жюри полнометражного дебютного кино, куда в этом году входили актриса театра и кино Елизавета Боярская, актер, режиссер и продюсер Александр Робак, режиссер, сценарист и продюсер Александр Котт, председателем жюри был кинорежиссер, Народный артист РФ Алексей Учитель. В секции полнометражных фильмов было представлено шесть дебютных картин начинающих режиссеров. Алексей Учитель рассказал, что жюри было единогласно в выборе победителей. Специального приза жюри "За кинематографическую попытку спасти нашу Землю" была удостоена лента "Говорит Земля!".

Еще один специальный приз жюри с формулировкой "За яркий актерский дебют" получила Зинаида Ястржембская, сыгравшая в фильме "Чистый лист". Специальный приз журнала "Искусство кино" с формулировкой "За ненасилие" достался короткометражной ленте "Девушка Роза" режиссера Полины Капантиной.

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Конкурсную программу короткометражного кино в этот раз оценивали актеры Любовь Аксенова и Артем Ткаченко, режиссер, сценарист и продюсер Петр Тодоровский. Председателем жюри выступал продюсер, режиссер и шоураннер Сергей Кальварский. В основном конкурсе участвовали 30 лент. Диплом жюри "За оригинальность замысла и изобретательность в воплощении" получил фильм "Уроды" режиссера Александра Самсонова.

Специальный приз жюри - лента "Куда ты уходишь" Марии Салюковой. Лучшей анимационной работой стала лента "Один путь" Егора Харламова. Приз за Лучшую операторскую работу был присужден Еве Пржевальской за фильм "Земля".

Награда за лучший сценарий досталась Сергею Малкину за ленту "Последний фильм о любви". Приз за лучшую режиссуру получил Никита Троценко, фильм "Мусор".

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Справка "РГ"

XII российский фестиваль "Короче" проходил с 20 по 25 августа в Калининграде. В рамках фестиваля было показано более 100 картин, в том числе в летнем кинотеатре Центрального парка Калининграда.