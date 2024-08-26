Десять фильмов, которые взбудоражат Венецию

В среду 28 августа на венецианском острове Лидо стартует Мостра - старейший в мире международный кинофестиваль. Впервые за несколько лет после ран, нанесенных ковидом и голливудской забастовкой, он вновь обещает быть масштабным и гламурным.

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Здесь ждут крупнейших звезд мирового кино от Анджелины Джоли и Джорджа Клуни, Хоакина Феникса и Дэниела Крейга до Брэда Питта и Леди Гаги. Звездные команды представят конкурсные фильмы, которых с нетерпением ждут синеманы мира. Тем более, что именно Венецию считают стартовой площадкой для премиальной кампании "Оскара": ее фавориты в итоге почти всегда оказываются в числе победителей.

Предлагаем подборку из десяти картин, ожидаемых в различных программах Мостры с особенным интересом.

"Битлджюс, Битлджюс"

Долгожданное продолжение легендарного комедийного ужастика Тима Бертона 1988 года. Семья Дитц возвращается в свой дом на Уинтер-Ривер, где младшая дочка Астрид обнаружит портал в загробный мир. Уиллем Дефо явится в роли бывшего киноактера второразрядных боевиков, который после смерти стал блюстителем порядка в мире призраков. В главных ролях снова Майкл Китон и Вайнона Райдер, среди новобранцев - Моника Беллуччи, Дженна Ортега. Фильм откроет фестиваль 28 августа и будет показан вне конкурса.

"Комната по соседству"

Первый фильм испанца Педро Альмодовара на английском языке с Джулианной Мур и Тильдой Суинтон в главных ролях. Как предварял картину сам режиссер, это фильм о плохой матери и ее дочери, которые страдают от взаимного непонимания. В картине затронуты темы войны, смерти, дружбы и секса. Как объясняет Альмодовар, фильм также о радости просыпаться под пение птиц в доме, построенном в природном заповеднике в Новой Англии.

"Мария"

Чилийский режиссер Пабло Ларраин объединил усилия с драматургом Стивеном Найтом ("Острые козырьки") для еще одного рассказа о знаменитой оперной легенде сопрано Марии Каллас. О ней много писали и сплетничали благодаря сложной личной жизни дивы: нашумел ее роман с Аристотелем Онассисом, который бросил ее ради Жаклин Кеннеди. Каллас умерла в 1977 году в возрасте 53 лет, но по-прежнему остается на вершине музыкальных чартов.

"Джокер: Безумие для двоих"

Первый фильм франшизы о Джокере Тодда Филлипса собрал в мировом прокате более миллиарда долларов и получил 11 номинаций на "Оскар". Как сказал художественный руководитель Мостры Альберто Барбера, новая картина кардинально отличается от первой. Это антиутопия, мюзикл, один из самых смелых и креативных фильмов в американском кино последних лет, он подтверждает репутацию Тодда Филлипса как режиссера, каждая новая работа которого неожиданна. В центральных ролях - Хоакин Феникс, Леди Гага.

"Плохая девочка"

В эротическом триллере голландского режиссера Халины Рейн героиня Николь Кидман, влиятельный менеджер, заводит роман с молодым стажером, которого играет Харрис Дикинсон ("Треугольник печали"). В одной из ключевых ролей - Антонио Бандерас.

"Бруталист"

3,5-часовая драма режиссера Брэди Корбета рассказывает об архитекторе Ласло Тоте (Эдриан Броуди) и его супруге Эржебет (Фелисити Джонс), которые после Второй мировой войны уезжают из Европы и пытаются устроить жизнь в США. Там Тот встречает промышленника Харрисона Ли Ван Бюрена (Гай Пирс), и тот заказывает ему проект модернистского памятника, который круто изменит их жизнь.

"Молодежь (Возвращение домой)"

Завершение документальной трилогии режиссера Ван Бина, где он прослеживает жизнь рабочих-мигрантов текстильных фабрик Китая, на протяжении пяти лет.

"Апрель"

Второй фильм грузинского режиссера Деи Кулумбегашвили о работающей в сельской Грузии гинекологе Нине, которая делает запрещенные законом аборты. Когда на ее руках умирает новорожденный, ставится под сомнение и ее моральный облик, и ее профессионализм. Дебют Кулумбегашвили "Начало" о взрыве в церкви произвел фурор на фестивалях в 2020 году, и от нее теперь ждут новых прорывов.

"Тайный орден"

Джуд Лоу - продюсер и исполнитель главной роли в этом криминальном триллере Джастина Курзеля из 1980-х годов о группе расистов, которую агент ФБР подозревает в причастности к серии преступлений. Николас Холт играет харизматичного лидера группы.

"Отказ от ответственности"

Сериал режиссера Альфонсо Куарона, психологический триллер из семи серий с Кейт Бланшетт и Кевином Клайном в главных ролях. Бланшетт играет журналистку, которая обнаруживает, что она является персонажем романа, раскрывающего ее темную тайну.