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Десять фильмов, которые взбудоражат Венецию

В среду 28 августа на венецианском острове Лидо стартует Мостра - старейший в мире международный кинофестиваль. Впервые за несколько лет после ран, нанесенных ковидом и голливудской забастовкой, он вновь обещает быть масштабным и гламурным.

Десять фильмов, которые взбудоражат Венецию
© Unsplash

Здесь ждут крупнейших звезд мирового кино от Анджелины Джоли и Джорджа Клуни, Хоакина Феникса и Дэниела Крейга до Брэда Питта и Леди Гаги. Звездные команды представят конкурсные фильмы, которых с нетерпением ждут синеманы мира. Тем более, что именно Венецию считают стартовой площадкой для премиальной кампании "Оскара": ее фавориты в итоге почти всегда оказываются в числе победителей.

Предлагаем подборку из десяти картин, ожидаемых в различных программах Мостры с особенным интересом.

"Битлджюс, Битлджюс"

Долгожданное продолжение легендарного комедийного ужастика Тима Бертона 1988 года. Семья Дитц возвращается в свой дом на Уинтер-Ривер, где младшая дочка Астрид обнаружит портал в загробный мир. Уиллем Дефо явится в роли бывшего киноактера второразрядных боевиков, который после смерти стал блюстителем порядка в мире призраков. В главных ролях снова Майкл Китон и Вайнона Райдер, среди новобранцев - Моника Беллуччи, Дженна Ортега. Фильм откроет фестиваль 28 августа и будет показан вне конкурса.

"Комната по соседству"

Первый фильм испанца Педро Альмодовара на английском языке с Джулианной Мур и Тильдой Суинтон в главных ролях. Как предварял картину сам режиссер, это фильм о плохой матери и ее дочери, которые страдают от взаимного непонимания. В картине затронуты темы войны, смерти, дружбы и секса. Как объясняет Альмодовар, фильм также о радости просыпаться под пение птиц в доме, построенном в природном заповеднике в Новой Англии.

"Мария"

Чилийский режиссер Пабло Ларраин объединил усилия с драматургом Стивеном Найтом ("Острые козырьки") для еще одного рассказа о знаменитой оперной легенде сопрано Марии Каллас. О ней много писали и сплетничали благодаря сложной личной жизни дивы: нашумел ее роман с Аристотелем Онассисом, который бросил ее ради Жаклин Кеннеди. Каллас умерла в 1977 году в возрасте 53 лет, но по-прежнему остается на вершине музыкальных чартов.

"Джокер: Безумие для двоих"

Первый фильм франшизы о Джокере Тодда Филлипса собрал в мировом прокате более миллиарда долларов и получил 11 номинаций на "Оскар". Как сказал художественный руководитель Мостры Альберто Барбера, новая картина кардинально отличается от первой. Это антиутопия, мюзикл, один из самых смелых и креативных фильмов в американском кино последних лет, он подтверждает репутацию Тодда Филлипса как режиссера, каждая новая работа которого неожиданна. В центральных ролях - Хоакин Феникс, Леди Гага.

"Плохая девочка"

В эротическом триллере голландского режиссера Халины Рейн героиня Николь Кидман, влиятельный менеджер, заводит роман с молодым стажером, которого играет Харрис Дикинсон ("Треугольник печали"). В одной из ключевых ролей - Антонио Бандерас.

"Бруталист"

3,5-часовая драма режиссера Брэди Корбета рассказывает об архитекторе Ласло Тоте (Эдриан Броуди) и его супруге Эржебет (Фелисити Джонс), которые после Второй мировой войны уезжают из Европы и пытаются устроить жизнь в США. Там Тот встречает промышленника Харрисона Ли Ван Бюрена (Гай Пирс), и тот заказывает ему проект модернистского памятника, который круто изменит их жизнь.

"Молодежь (Возвращение домой)"

Завершение документальной трилогии режиссера Ван Бина, где он прослеживает жизнь рабочих-мигрантов текстильных фабрик Китая, на протяжении пяти лет.

"Апрель"

Второй фильм грузинского режиссера Деи Кулумбегашвили о работающей в сельской Грузии гинекологе Нине, которая делает запрещенные законом аборты. Когда на ее руках умирает новорожденный, ставится под сомнение и ее моральный облик, и ее профессионализм. Дебют Кулумбегашвили "Начало" о взрыве в церкви произвел фурор на фестивалях в 2020 году, и от нее теперь ждут новых прорывов.

"Тайный орден"

Джуд Лоу - продюсер и исполнитель главной роли в этом криминальном триллере Джастина Курзеля из 1980-х годов о группе расистов, которую агент ФБР подозревает в причастности к серии преступлений. Николас Холт играет харизматичного лидера группы.

"Отказ от ответственности"

Сериал режиссера Альфонсо Куарона, психологический триллер из семи серий с Кейт Бланшетт и Кевином Клайном в главных ролях. Бланшетт играет журналистку, которая обнаруживает, что она является персонажем романа, раскрывающего ее темную тайну.

Фильмы и сериалы
Оскар
Начало
Аристотель Онассис
Дженна Ортега
Кевин Клайн
Хоакин Феникс
Эдриан Броуди
Тодд Филлипс
Николас Холт
Альфонсо Куарон
Уиллем Дефо
Вайнона Райдер
Джордж Клуни
Майкл Китон
Антонио Бандерас
Николь Кидман
Брэд Питт
Фелисити Джонс
Стефани Джерманотта
Анджелина Джоли
Жаклин Кеннеди
Кейт Бланшетт
Пабло Ларраин
Джуд Лоу
Моника Беллуччи
Дэниел Крейг
Тим Бертон
ФБР