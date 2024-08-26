Звезда «Великолепного века» принял участие в съемках новых «Елок»

Турецкий актер Бурак Озчивит, известный по роли в сериале «Великолепный век», прибыл в Альметьевск и уже принял участие в съемках новой части новогодней франшизы «Елки». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По информации источника, Озчивит снялся в нескольких сценах со звездой «Слова пацана» Рузилем Минекаевым, после чего отправился на экскурсию по Казани.

Ранее сообщалось, что Озчивит прибудет в Россию 24 августа для участия в российском кинопроекте.