Звезда «Великолепного века» принял участие в съемках новых «Елок»
Турецкий актер Бурак Озчивит, известный по роли в сериале «Великолепный век», прибыл в Альметьевск и уже принял участие в съемках новой части новогодней франшизы «Елки». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации источника, Озчивит снялся в нескольких сценах со звездой «Слова пацана» Рузилем Минекаевым, после чего отправился на экскурсию по Казани.
Ранее сообщалось, что Озчивит прибудет в Россию 24 августа для участия в российском кинопроекте.