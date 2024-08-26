Опубликован трейлер сериала о группе «Комбинация»

Онлайн-кинотеатр Wink выпустил полномасштабный трейлер сериала "Комбинация" о самой известной российской и советской поп-группе начала 90-х, первая серия байопика выйдет уже 6 сентября. Главные роли в проекте исполнили Елизавета Базыкина, Анастасия Уколова, Никита Кологривый, Даниил Воробьев и Владимир Канухин.

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Трейлер сериала «Комбинация»

В съемках сериала приняли участие реальные участники событий. Экс-солистка группы Алена Апина в роли преподавательницы консерватории встретится на экране с собой в молодости в исполнении Анастасии Уколовой. Роль Натальи, жены Александра Шишинина (Никита Кологривый), исполнила актриса Ульяна Кравец - реальная дочь Натальи Шишининой. На съемки также приезжал композитор группы Виталий Окороков, чтобы пообщаться с воплотившим его образ в сериале Владимиром Канухиным.

В эпизодической роли в сериале появится и действующая солистка группы Татьяна Иванова, роль которой исполнила Елизавета Базыкина.