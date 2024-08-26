Опубликован трейлер сериала о группе «Комбинация»

К новости о дате выхода сериала о группе "Комбинация" выпустили трейлер
Онлайн-кинотеатр Wink выпустил полномасштабный трейлер сериала "Комбинация" о самой известной российской и советской поп-группе начала 90-х, первая серия байопика выйдет уже 6 сентября. Главные роли в проекте исполнили Елизавета Базыкина, Анастасия Уколова, Никита Кологривый, Даниил Воробьев и Владимир Канухин.
В съемках сериала приняли участие реальные участники событий. Экс-солистка группы Алена Апина в роли преподавательницы консерватории встретится на экране с собой в молодости в исполнении Анастасии Уколовой. Роль Натальи, жены Александра Шишинина (Никита Кологривый), исполнила актриса Ульяна Кравец - реальная дочь Натальи Шишининой. На съемки также приезжал композитор группы Виталий Окороков, чтобы пообщаться с воплотившим его образ в сериале Владимиром Канухиным.
В эпизодической роли в сериале появится и действующая солистка группы Татьяна Иванова, роль которой исполнила Елизавета Базыкина.
"История создания группы достаточно интересна, но я была удивлена, что кого-то она сподвигнет снять целое кино. Мы много общались с создателями сериала, смотрели вместе старые видео, я рассказывала о жизни и группе. В вопросе выбора актрисы на главную роль я полностью положилась на режиссера и осталась очень довольна. Лиза Базыкина - прекрасная девушка и актриса, мы познакомились лично и много общались, она очень точно во многих моментах сериала меня "схватила". Я уже видела часть серий и очень много моментов, которые возвращают меня на много лет назад, особенно трогательные кадры с моей семьей", - рассказала Татьяна Иванова.