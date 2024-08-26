Рецензия на фильм «Чужой: Ромул»

В российский параллельный прокат вышел «Чужой: Ромул» Феде Альвареса — новая глава в истории самого известного инопланетного монстра в истории кинематографа. «Лента.ру» рассказывает о том, как уругвайский режиссер обошелся с каноном знаменитой франшизы и почему его благословил ее создатель Ридли Скотт.

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XXII век. На шахтерской планете-колонии Звезда Джексона никогда не светит солнце. Здешние жители живут недолго, часто раньше срока умирают на опасной работе, а те, кто помоложе, мечтают поскорее свалить в лучшие миры. О фантастических закатах грезит юная сирота Рейн Кэррадайн (Кейли Спейни) и ее лучший друг — бракованный синтетик (в мире «Чужого» андроидов зовут именно так) Энди (Дэвид Джонссон Фрэй).

Дата выхода: 24 августа;

Страна: США, Великобритания;

Продолжительность: 1 ч 59 мин;

Режиссер: Ридли Скотт;

В ролях: Кейли Спейни, Дэвид Джонссон Фрэй, Айлин У, Спайк Ферн, Изабела Мерсед, Арчи Рено.

Однажды друзья Рейн (Айлин У, Спайк Ферн, Изабела Мерсед, Арчи Рено) узнают, что неподалеку в космосе завис заброшенный космический корабль, который точно поможет реализовать план о побеге. Прибыв на межзвездное судно, ребята обнаружили, что это целая космическая станция «Возрождение», состоящая из двух модулей «Ромул» и «Рем». Плохая новость заключается в том, что «Возрождение» перевозило ксеноморфа, выброшенного в открытый космос в финале первого «Чужого». Итоги этой спорной затеи очевидны: живучий пришелец уже перебил команду, размножился и теперь сотоварищи угрожает незваным гостям.

45 лет назад, летом 1979-го, режиссер Ридли Скотт и художник Ханс Руди Гигер выпустили на волю Чужого — монстра, которого нарекли самым совершенным существом во вселенной. Тимоти Лири называл живопись Гигера «внутриматочными пейзажами», и Чужой — самое известное творение художника — действительно апеллировал к чему-то глубинному, совершенно точно бессознательному, влекущему и пугающему одновременно. Инопланетный безглазый ксеноморф — не только невероятно эффектный образ, но и универсальный символ, метафора всего на свете. В этом качестве его удачно использовали в последующих трех фильмах классической тетралогии. Джеймс Кэмерон в «Чужих» сделал чудовище антитезой традиционным гуманистическим ценностям. Дэвид Финчер в своем кинодебюте «Чужой 3» отправил ксеноморфа править адом заброшенной космической тюрьмы. Жан Жене в картине с подзаголовком «Воскрешение» придал Чужому гротескные человеческие черты, доработав придуманный Кэмероном без участия Гигера образ Королевы-Матки.

Партнершей ксеноморфа все эти годы выступала лейтенант Эллен Рипли в исполнении Сигурни Уивер.

Она благодаря этому персональному противостоянию прошла эволюцию от напуганной жертвы до совершенной воительницы, которая заплатила за трансформацию смертью и частичным (зато буквальным) расчеловечиванием. После точки, поставленной в четвертом «Чужом», пути вперед у франшизы не было, так что она двигалась в сторону ответвлений-спиноффов («Чужой против Хищника»), а с возвращением Ридли Скотта в «Прометее» и «Завете» сделала эффектный круг через вселенную —и укусила сама себя за хвост. В этом контексте новости о новой картине особенно интриговали, тем более, что информацию о ней держали в секрете вплоть до выхода в прокат.

Режиссером неожиданно, но по-своему вполне логично стал Феде Альварес. Уругвайский режиссер восемь лет назад выпустил эффектный триллер «Не дыши», по духу очень похожий на герметичного первого «Чужого», но при этом обходящийся вообще без фантастики и чертовщины. После этого Альварес не вполне справился с «Девушкой, которая застряла в паутине», спродюсировал (тоже неудачно) новую «Техасскую резню бензопилой» и вот теперь оказался под крылом 86-летнего Ридли Скотта. Известно, что живой классик принимал исключительное участие в создании «Ромула»: без его одобрения не проходила ни одна стадия съемочного процесса, а после показа готовой сборки мастер даже выписал Альваресу фирменные матерные комплименты. Вторым зрителем стал Джеймс Кэмерон, который вроде бы прислал емкий список того, что по его мнению необходимо поправить.

Нелегко признать, но кэмероновские «Чужие» состарились хуже прочих частей франшизы, так что сдержанность режиссера можно понять — у него Альварес взял, пожалуй, меньше, чем у прочих.

Даже из слегка циркового фильма Жене в «Ромула» перекочевала пара едких образов, а вот от Кэмерона, кажется, только красная повязка, мелькающая в одном кадре. Вообще же фильм Альвареса вызывает у преданных фанатов франшизы сложный коктейль эмоций, на поверхности которого, пожалуй, все же несомненная радость узнавания. «Ромул» — идеальный фильм для покадровых разборов отсылок к каждому из предыдущих фильмов, включая избранные места из фильмов про драку с Хищником. К чести Альвареса, его фан-сервис сделан с величественным перебором: в центре сюжета здесь возвращение персонажа, которого уж точно никто не ожидал увидеть на экране — оставим развеять эту интригу менее чутким к спойлерам коллегам.

Сама матрица сюжета здесь взята, впрочем, прямиком из «Не дыши». Шахтерская планета Джексон — точь-в-точь инопланетный Детройт, герои — все те же отчаявшиеся юноши и девушки. Среди изобретательных экшн-сцен есть и эпизод-автоцитата, где от людей требуется не только не дышать, но и не потеть и даже избегать мурашек. Зритель в это время, если и не вспотеет, то точно будет ерзать в мягком кресле и царапать подлокотники. Альваресу можно предъявить массу претензий (о них чуть ниже), но напряжение он держит исправно и с огоньком. Два часа «Ромула» пролетают незаметно, порог входа совсем не требует знания мифологии франшизы. Это возвращение к истокам в том смысле, что после философской фантастики «Завета» «Чужой» вновь позволил себе быть просто космическим хоррором — не больше (увы), но и не меньше.

В финале Альварес все-таки позволил отсебятину — нечто в рамках франшизы прежде невиданное, а вот насколько жизнеспособное — рассудит время. «Ромул» принципиально избегает широких метафор, не выходит за пределы динамики и образного ряда фильма ужасов. Из-за этого на финальных титрах, когда напряжение неизбежно иссякает, оказывается, что в этом фильме, в общем, не над чем толком подумать. Такого рода легковесности «Чужие» раньше себе не позволяли, однако «Ромул» это все же больше, чем технический ремикс. Альварес работает с чувством — пусть не большим, но искренним. И если логика развития франшизы требует от режиссера не повторять предшественников дословно, то эта задача «Ромулом» выполнена.

Наконец, безусловная победа картины — выбор на роль синтетика Энди Дэвида Джонссона Фрэя. Энди — настоящий наследник искусственных людей из предыдущих фильмов, а на его вечно нахмуренные брови можно смотреть бесконечно. В этом аскетичном персонаже сосредоточены эскизы каких-то соображений по поводу искусственного интеллекта. И здесь можно увидеть еще одну отсылку к классике Ридли Скотта. На вопрос о чем мечтают андроиды, Альварес отвечает: о лошадке.

Фильм «Чужой: Ромул» (Alien: Romulus) можно увидеть в некоторых российских кинотеатрах.