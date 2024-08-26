«‎Союзмультфильм»‎ и китайский медиахолдинг обсуждают запуск большого проекта

"Союзмультфильм" обсуждает большой совместный проект с крупнейшим медиахолдингом Китая CCTV. Об этом сообщила журналистам в рамках Московской международной недели кино председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм", гендиректор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева.

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"Сегодня проекты "Союзмультфильма" присутствуют на ключевых стриминговых платформах Китая. <…> Мы обсуждаем большой совместный проект с крупнейшим медиахолдингом CCTV, в котором есть канал CCTV Kids, то есть детский канал. Пока не могу вам сказать больше, потому что мы в процессе, но мы ждем большого копродукционного проекта с Китаем. А CCTV Kids выведет сразу наш проект на весь Китай", - сказала она.

Слащева отметила, что коллеги из Китая за последние 10 лет сильно продвинулись в сфере анимации, в первую очередь с точки зрения технологий.

"Они производят быстрее, чем мы. И они производят дешевле, чем мы", - сказала Слащева.

В том числе чтобы научиться тому, как это делают коллеги, киностудия обсуждает "потенциальный проект совместного производства с китайскими анимационными студиями", добавила она.