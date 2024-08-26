Расписание выхода второго сезона сериала «Что делать женщине, если...»
26 августа в онлайн-кинотеатре Okko состоялась премьера второго сезона сериала «Что делать женщине, если...» с подзаголовком «У мужа её подруги две любовницы». Продолжение расскажет историю адвоката Анны, которая сконцентрируется на сыне и проблемах его молодой семьи. Женщина так и не смогла выбрать одного из двух претендентов на своё сердце, однако это не помешает ей попасть в новые любовные разборки. На этот раз — в разборки лучшей подруги Ларисы, её мужа и двух его любовниц.
Во второй сезон шоу войдет восемь эпизодов: они будут выходить с понедельника по среду. Финал состоится 10 сентября.
Расписание выхода второго сезона сериала «Что делать женщине, если...»
- 1-я серия — 26 августа;
- 2-я серия — 27 августа;
- 3-я серия — 28 августа;
- 4-я серия — 2 сентября;
- 5-я серия — 3 сентября;
- 6-я серия — 4 сентября;
- 7-я серия — 9 сентября;
- 8-я серия — 10 сентября.