26 августа в онлайн-кинотеатре Okko состоялась премьера второго сезона сериала «Что делать женщине, если...» с подзаголовком «У мужа её подруги две любовницы». Продолжение расскажет историю адвоката Анны, которая сконцентрируется на сыне и проблемах его молодой семьи. Женщина так и не смогла выбрать одного из двух претендентов на своё сердце, однако это не помешает ей попасть в новые любовные разборки. На этот раз — в разборки лучшей подруги Ларисы, её мужа и двух его любовниц.

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Во второй сезон шоу войдет восемь эпизодов: они будут выходить с понедельника по среду. Финал состоится 10 сентября.

Расписание выхода второго сезона сериала «Что делать женщине, если...»