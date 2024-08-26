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Киноканал "Русский Детектив" составил рейтинг лучших фильмов о расследованиях

27 августа отмечается День российского кино. Специально к этому событию редакция киноканала "Русский Детектив" составила Абсолютный топ отечественных детективных кинолент, вышедших после 1991 года. В первой пятерке: ретродетективы, остросюжетные фэнтези и детская картина с закрученным сюжетом.

Лучшие российские фильмы в жанре детектив
© Российская Газета

На вершине рейтинга предсказуемо ретродетектив Карена Шахназарова "Хитровка. Знак четырех". В центре сюжета - знаменитый театральный режиссер Константин Станиславский. Для новой постановки он решает погрузиться в жизнь городского "дна" и обращается за помощью к писателю, знатоку московских трущоб Владимиру Гиляровскому. Тот отводит Станиславского на Хитровку - легендарное злачное место Москвы начала прошлого века. Там они оказываются втянуты в расследование загадочного убийства индийца с темным прошлым.

Главные роли исполнили Константин Крюков и Михаил Пореченков.

На втором месте "Чижик-Пыжик возвращается" - приключенческий детский детектив Элины Суни и Киностудии им. М. Горького. Главные герои - Дана и Лёва - приезжают на экскурсию в Санкт-Петербург, идут загадывать желания к скульптуре Чижика-Пыжика и становятся свидетелями его похищения. Недолго думая, ребята решают самостоятельно спасти знаменитую статуэтку, поскольку слышали, что той можно загадать желание.

Третье место у дебютной полнометражной работы автора музыкальных клипов Ладо Кватании "Казнь". Следователь по особо важным делам вновь берется за официально закрытое громкое дело о серийных убийствах, ведь появляется новое обстоятельство - выжившая жертва.

На четвертом месте трилогия Егора Баранова "Гоголь" с Александром Петровым и Олегом Меньшиковым в главных ролях. По сюжету молодой писатель знакомится со следователем Яковом Гуро и отправляется вместе с ним в деревню Диканька, где произошло загадочное преступление.

Франшиза о приключениях Николая Гоголя задумывалась как киносериал. После показа в кинотеатрах она вышла в формате восьми эпизодов на телевидении.

Замыкает пятерку лидеров драма Никиты Михалкова "12", снятая по мотивам пьесы американского сценариста Реджинальда Роуза "Двенадцать разгневанных мужчин". Главным героям - 12 присяжным - предстоит решить, виновен ли юноша, обвиняемый в убийстве своего отчима. Режиссер собрал в кадре звезд отечественного кино, среди которых Сергей Маковецкий, Валентин Гафт, Юрий Стоянов и Алексей Петренко. Напомним, что в 2007 году фильм получил "Специального льва" Венецианского кинофестиваля и был номинирован на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Наглядно

В результате Абсолютный топ российских детективных картин выглядит так:

  1. "Хитровка. Знак четырех" (2023), Карен Шахназаров;
  2. "Чижик-Пыжик возвращается" (2023), Элина Суни;
  3. "Казнь" (2022), Ладо Кватания;
  4. "Гоголь. Начало" (2017), "Гоголь. Вий" (2018), "Гоголь. Страшная месть" (2018), Егор Баранов;
  5. "12" (2007), Никита Михалков;
  6. "Девятая" (2019), Николай Хомерики;
  7. "Белый список" (2022), Алиса Хазанова;
  8. "Чистое искусство" (2016), Ренат Давлетьяров;
  9. "Контрибуция" (2015), Сергей Снежкин;
  10. Weekend (2013), Станислав Говорухин.

Для составления рейтинга использовались данные таких ресурсов, как "Кинопоиск", "Бюллетень кинопрокатчика", "Кино-Театр.Ру", Megacritic, Film.ru и подборки тематических изданий. Если детектив занимал десятое место в рейтинге, он получал 1 балл, если девятое - 2 балла и так по возрастающей. Затем баллы суммировались.

Фильмы и сериалы
Контрибуция
Оскар
Чистое искусство
ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ
Владимир Гиляровский
Элина Суни
Ренат Давлетьяров
Николай Хомерики
Егор Баранов
Алексей Петренко
Константин Станиславский
Сергей Снежкин
Юрий Стоянов
Николай Гоголь
Сергей Маковецкий
Михаил Пореченков
Валентин Гафт
Константин Крюков
Алиса Хазанова
Станислав Говорухин
Карен Шахназаров
Олег Меньшиков
Никита Михалков