Лучшие российские фильмы в жанре детектив

27 августа отмечается День российского кино. Специально к этому событию редакция киноканала "Русский Детектив" составила Абсолютный топ отечественных детективных кинолент, вышедших после 1991 года. В первой пятерке: ретродетективы, остросюжетные фэнтези и детская картина с закрученным сюжетом.

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На вершине рейтинга предсказуемо ретродетектив Карена Шахназарова "Хитровка. Знак четырех". В центре сюжета - знаменитый театральный режиссер Константин Станиславский. Для новой постановки он решает погрузиться в жизнь городского "дна" и обращается за помощью к писателю, знатоку московских трущоб Владимиру Гиляровскому. Тот отводит Станиславского на Хитровку - легендарное злачное место Москвы начала прошлого века. Там они оказываются втянуты в расследование загадочного убийства индийца с темным прошлым.

Главные роли исполнили Константин Крюков и Михаил Пореченков.

На втором месте "Чижик-Пыжик возвращается" - приключенческий детский детектив Элины Суни и Киностудии им. М. Горького. Главные герои - Дана и Лёва - приезжают на экскурсию в Санкт-Петербург, идут загадывать желания к скульптуре Чижика-Пыжика и становятся свидетелями его похищения. Недолго думая, ребята решают самостоятельно спасти знаменитую статуэтку, поскольку слышали, что той можно загадать желание.

Третье место у дебютной полнометражной работы автора музыкальных клипов Ладо Кватании "Казнь". Следователь по особо важным делам вновь берется за официально закрытое громкое дело о серийных убийствах, ведь появляется новое обстоятельство - выжившая жертва.

На четвертом месте трилогия Егора Баранова "Гоголь" с Александром Петровым и Олегом Меньшиковым в главных ролях. По сюжету молодой писатель знакомится со следователем Яковом Гуро и отправляется вместе с ним в деревню Диканька, где произошло загадочное преступление.

Франшиза о приключениях Николая Гоголя задумывалась как киносериал. После показа в кинотеатрах она вышла в формате восьми эпизодов на телевидении.

Замыкает пятерку лидеров драма Никиты Михалкова "12", снятая по мотивам пьесы американского сценариста Реджинальда Роуза "Двенадцать разгневанных мужчин". Главным героям - 12 присяжным - предстоит решить, виновен ли юноша, обвиняемый в убийстве своего отчима. Режиссер собрал в кадре звезд отечественного кино, среди которых Сергей Маковецкий, Валентин Гафт, Юрий Стоянов и Алексей Петренко. Напомним, что в 2007 году фильм получил "Специального льва" Венецианского кинофестиваля и был номинирован на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Наглядно

В результате Абсолютный топ российских детективных картин выглядит так:

"Хитровка. Знак четырех" (2023), Карен Шахназаров; "Чижик-Пыжик возвращается" (2023), Элина Суни; "Казнь" (2022), Ладо Кватания; "Гоголь. Начало" (2017), "Гоголь. Вий" (2018), "Гоголь. Страшная месть" (2018), Егор Баранов; "12" (2007), Никита Михалков; "Девятая" (2019), Николай Хомерики; "Белый список" (2022), Алиса Хазанова; "Чистое искусство" (2016), Ренат Давлетьяров; "Контрибуция" (2015), Сергей Снежкин; Weekend (2013), Станислав Говорухин.

Для составления рейтинга использовались данные таких ресурсов, как "Кинопоиск", "Бюллетень кинопрокатчика", "Кино-Театр.Ру", Megacritic, Film.ru и подборки тематических изданий. Если детектив занимал десятое место в рейтинге, он получал 1 балл, если девятое - 2 балла и так по возрастающей. Затем баллы суммировались.