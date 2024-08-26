Рецензия на сериал «Игры»

История циклична, как бы утверждают создатели сериала. Было противостояние двух политических систем тогда. Есть противостояние сейчас. Холодная война, лед, которой не под силу растопить даже честными спортивными состязаниями.

© Кадр из трейлера сериала "Игры"

Зритель увидит закулисье подготовки Олимпиады-80. Мажор Игорь Зорин (Григорий Верник), сын важного человека, (которого играет Алексей Серебряков) по блату попадает в Олимпийский оргкомитет. Здесь он будет работать под началом молодой и строгой Ирины Светловой (Мария Карпова). Конечно, влюбится. И станет свидетелем не только Олимпийских игр, но и политических игрищ. Кто только не играл «дорогого Леонида Ильича» — и здесь в его роли выступает Юрий Стоянов. Внешне похож, конечно. Хотя — все же какой-то гротеск получился, анекдот из разряда «сиськи-масиськи». Все те же штампы — старик, впавший в детство, брови, причмокивание. Все же хороший актер Стоянов здесь не включает драму, а разыгрывает очередную версию «Городка».

Вообще штампов в сериале много. Главный герой — богатый, свободный, дерзкий, будто родной брат шахназаровского «Курьера» Ивана Мирошникова. Только Курьер — двоечник-нищеброд, правда, не без способностей. А Игорь Зорин непростой, золотая номенклатурная молодежь. Но вот и шутки, и легкий цинизм, и даже прическа абсолютно одинаковы.

Дама легкого поведения в исполнении Александры Бортич — типичная «я не такая, я жду трамвая». Евгений Стычкин в роли западного журналиста легок, весел и неожиданно длинноволос. Леонид Каневский, спортивный тренер, суров, но справедлив. Хотя так и ждешь, что вот-вот скажет: «Впрочем, это совсем другая история».

Великолепный подбор реквизита. Просто десять баллов из десяти! И автобусы, и игрушечная железная дорога, и одежда, и интерьер квартир воссозданы до мельчайших деталей. В первой же серии девочка в автобусе прижимает к себе мягкую игрушку — собаку , у меня была точно такая же. Так что я с самого начала словила флешбэк. К моменту премьеры сериал «Игры» установил абсолютный рекорд: кнопку «буду смотреть» нажали один миллион сто тысяч человек! Потому что для большинства зрителей сериал про Олимпиаду-80 — это возможность погрузиться в прошлое, найти что-то свое, полузабытое. Но сюжет не цепляет. Наверное, не стоит замахиваться на многосерийное кино, коль нет драматургического топлива.