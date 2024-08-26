Стартовали съемки сиквела боевика «Никто»

Режиссер Тимо Тьяджанто («Ночь идет за нами») в своих соцсетях объявил о начале съемок боевика «Никто 2» с Бобом Оденкерком.

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Свой пост он сопроводил совместными фотографиями с Оденкерком и продюсером Дэвидом Литчем.

Каких-либо детальных подробностей о сиквеле не известно. Официально объявлено, что Кристофер Ллойд и Конни Нильсен вернуться к своим ролям. А среди новичков – Шэрон Стоун.

Режиссировал оригинальный фильм российский постановщик Илья Найшуллер. Недавно он рассказал, что выбыл из производства сиквела из-за затянувшегося пре-продакшна.

Премьера фильма запланирована на 15 августа 2025 года.