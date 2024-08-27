Снятую в Тольятти короткометражку представили на кинофестивале "Короче"

"Новичок" снимали в Тольятти, в технопарке "Современник", при поддержке Центра кинопроизводства Самарской области, в партнерстве с Vitv. По сюжету группа ребят надевает очки виртуальной реальности, чтобы сыграть в игру, но попадает в место, неотличимое от реального. Необходимое содействие съемочному процессу оказал региональный Центр кинопроизводства.

- Мы помогли организовать место для съемок в Тольятти, на площадке технопарка "Современник". Кроме того, привлекали военно-исторический клуб "Патриоты", - отметил исполнительный директор АНО "Центр кинопроизводства Самарской области" Марк Буров.

Тольяттинец Виталий Уйманов уже не первый раз представляет свои работы на кинофестивалях. Во время обучения во ВГИКе он снял два короткометражных фильма, которые в дальнейшем стали участниками 31-го и 32-го "Кинотавра. Короткий метр".

- Фильм "Новичок", который мы представили на фестивале "Короче", в силу своего характера вклинивается в авторское кино и задает зрителю свою энергию, - подчеркнул Виталий Уйманов.

Самарская область все чаще становится точкой притяжения съемочных групп. В апреле этого года на федеральном канале вышел комедийный сериал "Цирк", который снимали в столице региона, в том числе на площадке городского цирка. В 2022 году в Тольятти проходили съемки нескольких эпизодов детективной комедии "Лада Голд".

- Наша команда во главе с главой региона Вячеславом Федорищевым ведет большую работу по созданию в регионе кинокластера. Наша главная цель - сделать Самарскую область одним из самых востребованных регионов для съемок художественных фильмов, сериалов, авторского кино, - перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Для этого мы создаем необходимую инфраструктуру поддержки. Региональный Центр кинопроизводства станет тем самым "единым окном" для кинокомпаний, выбравших Самарскую область в качестве площадки для съемок. Центр призван решать самые разные организационные вопросы, поступающие от съемочных групп, а также презентовать регион режиссерам, продюсерам и привлекать сюда новые интересные кинопроекты, - акцентировал он.

Центр кинопроизводства поможет съемочным группам с администрированием, в том числе с привлечением специалистов, предоставлением зданий, помещений, транспорта и оборудования, перекрытием дорог и др.

Также в Самарской области создается кинокомиссия, которая будет решать вопросы, связанные с предоставлением ребейтов - субсидий на компенсацию кинокомпаниям части расходов. Комиссия займется и развитием киноиндустрии в регионе.