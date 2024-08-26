В истории бизнеса немало примеров гениальных стратегических ходов, но один из самых впечатляющих принадлежит компании Walt Disney. В начале 1930-х годов, когда анимационная индустрия находилась на подъеме, появление технологии «Техниколор» произвело настоящую революцию.

Уолт Дисней, всегда отличавшийся дальновидностью и деловой хваткой, моментально оценил потенциал новой технологии. Однако вместо того, чтобы просто начать использовать «Техниколор» в своих мультфильмах, он пошел дальше. Дисней заключил эксклюзивный контракт с компанией.

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Ключевым пунктом этого соглашения стал запрет на использование «Техниколора» другими анимационными студиями в течение нескольких лет. Этот шаг фактически устранил конкурентов Disney с рынка цветной анимации на несколько лет вперед. Пока другие студии пытались догнать Disney, используя менее совершенные технологии цветной съемки, компания Уолта Диснея укрепляла свои позиции.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @olya_lolyaa.