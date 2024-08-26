Тим Бертон рассказал, когда готов был завершить карьеру кинорежиссера

Известный режиссёр Тим Бёртон рассказал, что после неудачи с фильмом «Дамбо» для Disney раздумывал о том, чтобы закончить карьеру в киноиндустрии.

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Лента 2019 года показала слабые сборы и удосужилась очень средних оценок от экспертов и зрителей. Бёртон признал, что мотивацию ему помог вернуть «Битлджус Битлджус».

"Честно говоря, после «Дамбо» я действительно не знал, что делать. Я на самом деле думал, что это всё. Мог бы уйти на пенсию или стать… ну, я бы не стал больше снимать, покончить с этим, ха-ха. Но этои проект действительно придал мне сил".

Премьера фильма «Битджус 2» состоится на открытии Венецианского кинофестиваля в конце августа. Простые зрители смогут увидеть сиквел ленты 1988 года с 6 сентября.