Вечное из СССР, мемы из «Симпсонов»: что пишут паблики «ВК» о мультфильмах

Мультфильмы не только занимают большое место в жизни современных детей и влияют на них с раннего детства, но и помогают взрослым развить воображение и разбудить креативное мышление, вдохновляют на изменения в жизни, напоминают о важных ценностях, а также дарят возможность погрузиться в приятные воспоминания. NEWS.ru сделал подборку пабликов в соцсети «ВКонтакте», в которых можно выбрать мультики на любой вкус.

© Скриншот из мультфильма «Симпсоны»

«Советские мультфильмы»

Это сообщество станет настоящей находкой для ценителей советской мультипликации. В паблике можно почитать биографии известных художников, драматургов, сценаристов, режиссеров и мультипликаторов. А также посмотреть малоизвестные мультфильмы. Кроме того, в сообществе представлены не только ленты для детей, но и для взрослой аудитории. Например, мультфильм «На суше и на море» 1988 года режиссера Розалии Зельмы от творческого объединения «Экран».

Здесь представлены работы всех народов Советского союза. Например, мультфильм киргизского режиссера Болотбека Жумалиева «Суперпудель», белорусского постановщика Евгения Ларченко «Дудка-веселушка», армянского мастера Степана Галстяна «Венец природы», грузинского мультипликатора Ремаза Гварлиани «Воды, Бабаджан, воды!» и многие другие.

Также сообщество ведет рубрику с подборками детских кинофильмов советского периода, среди которых «Воробей на льду» (1983), «Отроки во Вселенной» (1974), «Москва — Кассиопея» (1973), «Шла собака по роялю» (1978) и другие.

«Мультфильмы Чехословакии и Польши»

Это сообщество также понравится любителям мультфильмов бывших социалистических государств. Здесь можно посмотреть все серии чехословацкого мультика «Кржемелик и Вахмурка», который рассказывает о приключениях сказочных лесных человечков, польского мультсериала «Болек и Лёлек» о самых непоседливых и любознательных выдумщиках на свете, одного из самых узнаваемых мультфильмов Чехии «Крот» и польского мультсериала «Волшебный карандаш».

Также в паблике можно познакомиться с менее известными мультфильмами и мультсериалами этих двух стран, в числе которых «Приключения Колярголя», «Максипес Фик на уборке урожая», «Стремянка и Макаронина», «Рекс», «Сверчок», «Путешествие гнома Гаяски», «Как кошечка и собачка мыли пол» и многие другие.

«Короткометражки | Мультфильмы»

Это сообщество делится коллекцией короткометражных фильмов и мультфильмов с фестивалей, среди которых премия «Оскар», Международный фестиваль анимационных фильмов в Анси, Международный фестиваль короткометражного кино в Клермон-Ферране, Международный фестиваль анимационных фильмов в Штутгарте, Международный анимационный фестиваль в Хиросиме, Международный анимационный фестиваль в Оттаве и Манхэттенский фестиваль короткометражного кино.

В паблике можно найти тематические подборки работ интересных авторов со всего мира. Например, работы аргентинского постановщика Хуана Пабло Зарамэллы, наиболее известного по короткометражке Luminaris (Светило), получившей сотни наград на различных фестивалях, оскароносные мультфильмы Константина Бронзита, необычные работы нидерландского трио — Йоба, Йориса и Марике, так называется анимационная студия.

Помимо мультфильмов, в группе можно найти завораживающие, смешные и жуткие короткометражные фильмы на любой вкус. Например, в паблике можно познакомиться с короткометражками Уэса Андерсона, в числе которых как рекламные фильмы для Prada и H&M, короткий метр с Натали Портман, так и экранизация произведений Роальда Даля, одна из которых принесла ему первый «Оскар».

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Это сообщество сможет поднять настроение любому взрослому человеку, который неравнодушен к современным зарубежным мультфильмам. В паблике собраны смешные кадры и мемы из таких известных мультсериалов, как «Симпсоны», «Рик и Морти», «Футурама», «Гриффины», «Смешарики», «Гравити Фолз», «Американский папаша», «Конь Боджек», «Время приключений», «Спанч Боб» и многие другие.

Это официальное сообщество, посвященное российскому мультсериалу «Смешарики». Здесь можно узнать о выходе новых серий, проведении тематических мероприятий, а также поучаствовать в конкурсах. В паблике публикуются новости, связанные с любимым мультсериалом, смешные видеоролики из мультфильма, цитаты, проводятся активности, в которых могут принять участие подписчики. Например, угадать, из какой серии цитата или кадр, придумать смешную подпись к отрывку из мультфильма.

Кроме того, 1 августа в сообществе стартовал конкурс на альбом «20 лет со Смешариками» и четыре набора наклеек. Организаторы подведут итоги 30 августа.