Что известно о фильме «Соник 3»

Фильм «Соник 3», 2024 год: что известно о триквеле франшизы и вернется ли в нем Джим Керри
Зимой 2024 года в мировой прокат выйдет «Соник 3 в кино» — продолжение истории об антропоморфном синем еже, который умеет развивать сверхзвуковую скорость. В основе картины — культовые компьютерные игры от студии Sega. Предыдущая часть фильма, вышедшая в 2022 году, сумела заработать в прокате более 400 миллионов долларов и стала одной из самых кассовых экранизаций видеоигр в истории. «Лента.ру» раскрывает дату выхода и сюжет третьего фильма о Сонике, а также рассказывает, появится ли в триквеле доктор Роботник в исполнении Джима Керри.
Фильм «Соник 3 в кино»: главное
- Оригинальное название: Sonic the Hedgehog 3;
- Жанр: фантастика, фэнтези, семейная комедия, приключенческий боевик;
- Режиссер: Джефф Фаулер;
- Студия: Paramount Pictures;
- Дата выхода: 2024 год;
- Покажут ли в России: неизвестно;
- Основа: серия компьютерных игр Sonic the Hedgehog;
- Оригинальная озвучка и актеры: Бен Шварц, Киану Ривз, Идрис Эльба, Джим Керри, Том Батлер, Тика Самптер, Джеймс Марсден.
Когда выйдет
Летом 2022 года была объявлена дата выхода третьего фильма о Сонике и его друзьях. Студия Paramount Pictures сообщила, что фильм «Соник 3» увидит свет через два года после выхода второй части франшизы.
Фильм «Соник 3» выйдет в мировой прокат 20 декабря 2024 года.
При этом жители Греции и Португалии смогут посмотреть фильм на день раньше, а в ряде европейских стран премьера состоится 25 или 26 декабря 2024 года.
Кстати, изначально в этот день в прокат должен был выйти еще один громкий триквел — фильм Джеймса Кэмерона «Аватар 3». Правда летом 2023 года компания Disney объявила о том, что выход третьего «Аватара» состоится зимой 2025-го — сообщалось, что создателям не хватает времени на доработку картины.
Несмотря на это третий «Соник» станет не единственной громкой премьерой декабря — анимационный фильм-приквел «Муфаса: Король Лев» также начнут показывать в кинотеатрах 20 декабря 2024 года.
Покажут ли третьего «Соника» в России
Компания Paramount Pictures, которая отвечает за мировую дистрибьюцию фильмов о Сонике, ушла из России в марте 2022 года.
Кстати, именно тогда в отечественный прокат должен был выйти «Соник 2 в кино» — его релиз в стране был запланирован на 31 марта 2022 года. В итоге премьеру сиквела в России отменили.
Российская премьера «Соника 2 в кино» так и не состоялась.
Однако есть вероятность, что третью часть франшизы в России все же покажут. Помочь с этим может так называемый параллельный прокат — ранее с его помощью до отечественных кинотеатров добрались такие зарубежные блокбастеры, как второй «Аквамен», «Барби» и «Дэдпул и Росомаха».
Сюжет
Детали сюжета третьего фильма о Сонике пока держатся в секрете. Известно только, что фильм вновь расскажет о приключениях сверхбыстрого ежа Соника и его друзей — летающего лиса Тейлза и суровой ехидны Наклза.
К августу 2024 года проект не обзавелся ни одним полноценным трейлером. Однако еще в феврале 2024-го на YouTube-канале Paramount Pictures появился 30-секундный ролик-анонс. В нем представили логотип нового фильма, а также раскрыли одну из главных интриг, которая осталась у поклонников после финала второго «Соника» — появится ли в триквеле доктор Роботник (Джим Керри).
В конце видеоанонса слышен узнаваемый смех доктора Роботника. Кажется, в новой части «Соника» вновь вернется главный злодей франшизы.
Противостоять Сонику и его друзьям в триквеле будет и еще один легендарный антигерой — черно-красный еж Шэдоу.
Кто такой еж Шэдоу
Во вселенной игр Sonic the Hedgehog Шэдоу — искусственно созданное существо, которое появилось на свет в результате проекта «Тень». По сюжету видеоигр, ежа по имени Шэдоу создал Джеральд Роботник — дед доктора Эггмана (в фильмах именно его называют Роботником, а дед злодея не упоминается).
Внешне Шэдоу очень похож на Соника, однако, в отличие от главного героя франшизы, обладает красно-черной шерстью. Среди способностей этого космического ежа — пуленепробиваемость, большая физическая сила и суперскорость. В играх о Сонике Шэдоу также умел перемещаться во времени.
Первое появление этого героя в кино состоялось в сцене после титров второго «Соника». Сотрудники ГОН («Герои на охране Нации» (ГОН) — секретная организация, которая во вселенной «Соника» защищает Землю от инопланетной угрозы) пытались отыскать тело Роботника и одновременно с этим выяснили, что доктор работал над неким секретным проектом. Этим проектом как раз оказался Шэдоу — в самом конце фильма черно-красный еж вышел из анабиоза и открыл глаза.
Производство
О разработке третьего «Соника» заговорили еще до премьеры второй части франшизы. «Соник 2 в кино» вышел в прокат весной 2022 года, а первые новости о триквеле появились за несколько месяцев до этого.
15 февраля 2022 года студия Paramount Pictures сообщила, что ведет разработку третьего полнометражного фильма о синем еже, а также планирует расширить кинофраншизу с помощью сериала о ехидне Наклзе.
Кстати, шоу про сурового друга Соника действительно увидело свет — премьера шестисерийного мини-сериала состоялась в онлайн-кинотеатре Paramount + в апреле 2024 года. Правда, проект не получил широкого зрительского признания — к августу 2024-го его рейтинг на «Кинопоиске» составляет всего 5.8 балла из 10.
В феврале 2024-го исполнительный директор студии Sega (именно она производит компьютерные игры про Соника и его друзей) Харуки Сатоми рассказал, что компания с радостью продолжит сотрудничать с Paramount и расширять вселенную «Соника».
«Вот уже более 30 лет Соника любят фанаты по всему миру. Нам не терпится продолжить создавать новые памятные моменты и дарить им впечатления на протяжении многих лет», — Харуки Сатоми, главный исполнительный директор студии Sega.
Съемки триквела стартовали в конце августа 2023 года. Завершился съемочный процесс в марте 2024-го. Режиссером картины стал Джефф Фаулер, который снял первые две части «Соника». Сценарий триквела написали Джон Уиттингтон, Патрик Кейси и Джон Миллер — они же работали над предыдущими главами франшизы.
Актерский состав
В фильме «Соник 3» вернутся основные герои из первых двух частей франшизы, а также появятся новые персонажи.
Долгое время было неизвестно, вернется ли Джим Керри к роли доктора Роботника — главного антагониста серии. В 2022 году актер заявил, что планирует завершить актерскую карьеру и может вновь появиться на экранах, только если «ангелы принесут сценарий, написанный золотыми чернилами».
В феврале 2024 года стало известно, что Керри вновь сыграет Роботника.
Какие актеры сыграют в фильме «Соник 3»:
- Джеймс Марсден («Трасса 60») — шериф Том Ваковски, друг и соратник Соника;
- Тика Самптер («Сплетница») — Мэдди Ваковски, ветеринар, жена Тома;
- Джим Керри («Маска») — доктор Айво «Эггман» Роботник, безумный ученый, который ведет охоту на Соника, главный антагонист франшизы;
- Элайла Браун («Фуриоса: Хроники Безумного Макса») — Мария, младшая двоюродная сестра доктора Роботника;
- Том Батлер («Команда "А"») — командир Уолтерс, глава ГОН;
- Ли Маджуб («Побег») — агент Стоун, главный попомощник доктора Роботника;
- Кристин Риттер («Джессика Джонс») — капитан Роквелл.
К озвучке анимированных персонажей из вселенной «Соника» вернутся Бен Шварц (голос ежа Соника), Коллин О’Шонесси (голос лиса Тейлза) и Идрис Эльба (голос ехидны Наклза), а новый антагонист триквела — еж Шэдоу — будет говорить голосом Киану Ривза.