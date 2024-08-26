Что известно о фильме «Соник 3»

Зимой 2024 года в мировой прокат выйдет «Соник 3 в кино» — продолжение истории об антропоморфном синем еже, который умеет развивать сверхзвуковую скорость. В основе картины — культовые компьютерные игры от студии Sega. Предыдущая часть фильма, вышедшая в 2022 году, сумела заработать в прокате более 400 миллионов долларов и стала одной из самых кассовых экранизаций видеоигр в истории. «Лента.ру» раскрывает дату выхода и сюжет третьего фильма о Сонике, а также рассказывает, появится ли в триквеле доктор Роботник в исполнении Джима Керри.

© Кадр из тизера фильма "Соник 3"

Фильм «Соник 3 в кино»: главное

Когда выйдет

Летом 2022 года была объявлена дата выхода третьего фильма о Сонике и его друзьях. Студия Paramount Pictures сообщила, что фильм «Соник 3» увидит свет через два года после выхода второй части франшизы.

Фильм «Соник 3» выйдет в мировой прокат 20 декабря 2024 года.

При этом жители Греции и Португалии смогут посмотреть фильм на день раньше, а в ряде европейских стран премьера состоится 25 или 26 декабря 2024 года.

Кстати, изначально в этот день в прокат должен был выйти еще один громкий триквел — фильм Джеймса Кэмерона «Аватар 3». Правда летом 2023 года компания Disney объявила о том, что выход третьего «Аватара» состоится зимой 2025-го — сообщалось, что создателям не хватает времени на доработку картины.

Несмотря на это третий «Соник» станет не единственной громкой премьерой декабря — анимационный фильм-приквел «Муфаса: Король Лев» также начнут показывать в кинотеатрах 20 декабря 2024 года.

Покажут ли третьего «Соника» в России

Компания Paramount Pictures, которая отвечает за мировую дистрибьюцию фильмов о Сонике, ушла из России в марте 2022 года.

Кстати, именно тогда в отечественный прокат должен был выйти «Соник 2 в кино» — его релиз в стране был запланирован на 31 марта 2022 года. В итоге премьеру сиквела в России отменили.

Российская премьера «Соника 2 в кино» так и не состоялась.

Однако есть вероятность, что третью часть франшизы в России все же покажут. Помочь с этим может так называемый параллельный прокат — ранее с его помощью до отечественных кинотеатров добрались такие зарубежные блокбастеры, как второй «Аквамен», «Барби» и «Дэдпул и Росомаха».

Сюжет

Детали сюжета третьего фильма о Сонике пока держатся в секрете. Известно только, что фильм вновь расскажет о приключениях сверхбыстрого ежа Соника и его друзей — летающего лиса Тейлза и суровой ехидны Наклза.

К августу 2024 года проект не обзавелся ни одним полноценным трейлером. Однако еще в феврале 2024-го на YouTube-канале Paramount Pictures появился 30-секундный ролик-анонс. В нем представили логотип нового фильма, а также раскрыли одну из главных интриг, которая осталась у поклонников после финала второго «Соника» — появится ли в триквеле доктор Роботник (Джим Керри).

В конце видеоанонса слышен узнаваемый смех доктора Роботника. Кажется, в новой части «Соника» вновь вернется главный злодей франшизы.

Противостоять Сонику и его друзьям в триквеле будет и еще один легендарный антигерой — черно-красный еж Шэдоу.

Кто такой еж Шэдоу

Во вселенной игр Sonic the Hedgehog Шэдоу — искусственно созданное существо, которое появилось на свет в результате проекта «Тень». По сюжету видеоигр, ежа по имени Шэдоу создал Джеральд Роботник — дед доктора Эггмана (в фильмах именно его называют Роботником, а дед злодея не упоминается).

Внешне Шэдоу очень похож на Соника, однако, в отличие от главного героя франшизы, обладает красно-черной шерстью. Среди способностей этого космического ежа — пуленепробиваемость, большая физическая сила и суперскорость. В играх о Сонике Шэдоу также умел перемещаться во времени.

Первое появление этого героя в кино состоялось в сцене после титров второго «Соника». Сотрудники ГОН («Герои на охране Нации» (ГОН) — секретная организация, которая во вселенной «Соника» защищает Землю от инопланетной угрозы) пытались отыскать тело Роботника и одновременно с этим выяснили, что доктор работал над неким секретным проектом. Этим проектом как раз оказался Шэдоу — в самом конце фильма черно-красный еж вышел из анабиоза и открыл глаза.

Производство

О разработке третьего «Соника» заговорили еще до премьеры второй части франшизы. «Соник 2 в кино» вышел в прокат весной 2022 года, а первые новости о триквеле появились за несколько месяцев до этого.

15 февраля 2022 года студия Paramount Pictures сообщила, что ведет разработку третьего полнометражного фильма о синем еже, а также планирует расширить кинофраншизу с помощью сериала о ехидне Наклзе.

Кстати, шоу про сурового друга Соника действительно увидело свет — премьера шестисерийного мини-сериала состоялась в онлайн-кинотеатре Paramount + в апреле 2024 года. Правда, проект не получил широкого зрительского признания — к августу 2024-го его рейтинг на «Кинопоиске» составляет всего 5.8 балла из 10.

В феврале 2024-го исполнительный директор студии Sega (именно она производит компьютерные игры про Соника и его друзей) Харуки Сатоми рассказал, что компания с радостью продолжит сотрудничать с Paramount и расширять вселенную «Соника».

«Вот уже более 30 лет Соника любят фанаты по всему миру. Нам не терпится продолжить создавать новые памятные моменты и дарить им впечатления на протяжении многих лет», — Харуки Сатоми, главный исполнительный директор студии Sega.

Съемки триквела стартовали в конце августа 2023 года. Завершился съемочный процесс в марте 2024-го. Режиссером картины стал Джефф Фаулер, который снял первые две части «Соника». Сценарий триквела написали Джон Уиттингтон, Патрик Кейси и Джон Миллер — они же работали над предыдущими главами франшизы.

Актерский состав

В фильме «Соник 3» вернутся основные герои из первых двух частей франшизы, а также появятся новые персонажи.

Долгое время было неизвестно, вернется ли Джим Керри к роли доктора Роботника — главного антагониста серии. В 2022 году актер заявил, что планирует завершить актерскую карьеру и может вновь появиться на экранах, только если «ангелы принесут сценарий, написанный золотыми чернилами».

В феврале 2024 года стало известно, что Керри вновь сыграет Роботника.

Какие актеры сыграют в фильме «Соник 3»:

К озвучке анимированных персонажей из вселенной «Соника» вернутся Бен Шварц (голос ежа Соника), Коллин О’Шонесси (голос лиса Тейлза) и Идрис Эльба (голос ехидны Наклза), а новый антагонист триквела — еж Шэдоу — будет говорить голосом Киану Ривза.