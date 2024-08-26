«Анора»: что известно о триумфаторе Каннского кинофестиваля

Осенью в российский прокат выйдет «Анора» — триумфатор Каннского кинофестиваля-2024. Одну из главных ролей в фильме играет звезда фильма «Сто лет тому вперед» Марк Эйдельштейн, которого называют русским Тимоти Шаламе. Помимо него, в касте картины есть и другие известные российские актеры — Юра Борисов и Алексей Серебряков. «Лента.ру» рассказывает о сюжете картины, раскрывает ее актерский состав и называет дату выхода.

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«Анора»: главное

Оригинальное название: Anora;

Страна: США;

Жанр: драмеди (драмеди — фильм, который сочетает в себе драматические и комедийные элементы), мелодрама, роуд-муви;

Возрастное ограничение: 18+;

Режиссер: Шон Бэйкер;

Длительность: 2 часа 19 минут;

Когда выйдет: 2024 год;

Покажут ли в России: да;

В главных ролях: Майки Мэдисон, Марк Эйдельштейн, Юра Борисов и другие.

Дата выхода

Впервые фильм «Анора» показали на 77-м Каннском кинофестивале 21 мая 2024 года. Картина победила в основном конкурсе и удостоилась главного приза — «Золотой пальмовой ветви». После победы в Каннах «Анора» посетит еще несколько крупных фестивалей: 7 сентября фильм покажут на Международном кинофестивале в Торонто, а 18-го — на Атлантическом международном фестивале.

Уже после этого «Анора» выйдет в широкий кинотеатральный прокат в России — информация об этом появилась в сети в июле 2024 года.

Российская премьера фильма «Анора» состоится 17 октября 2024 года.

18 октября 2024 года картина Франции, Бразилии, Испании и ряде других стран. За мировой прокат картины отвечает студия Universal Pictures, а вот российским дистрибьютором «Аноры» выступает компания «Атмосфера кино».

Эксперты предполагают, что в отечественном прокате картина может собрать от 80 до 100 миллионов рублей. Для сравнения, фильм «Треугольник печали», который победил в Каннах в 2022 году, в России заработал 83 миллиона рублей, а «Анатомия падения», победившая на фестивале в 2023-ем — 31 миллион.

Кстати, выхода «Аноры», по данным «Кинопоиска», ждут около 40 тысяч человек.

Сюжет

Фильм «Анора» — история молодой и самоуверенной девушки по имени Анора (Майки Мэдисон), которая предпочитает имя Эни. Девушка с узбекскими корнями работает в одном из стрип-клубов Бруклина. Однажды туда приходит парень Ваня (Марк Эйдельштейн) — избалованный сын влиятельного русского олигарха. Герои быстро находят общий язык — бабушка не зря научила Эни говорить по-русски.

Ваня ни в чем себе не отказывает: сначала заказывает несколько приватных танцев, потом оплачивает услуги Эни на неделю, а после и вовсе предлагает девушке сыграть свадьбу в Лас-Вегасе. Анора без раздумий соглашается — муж-мажор может открыть ей путь в мир больших денег.

Новая жена Вани приводит в ужас его родителей (Алексей Серебряков и Дарья Екамасова) — они стремятся всеми силами разрушить неравный брак. «Решать проблему» отправляется харизматичный армянин Торос (Карен Карагулян), который выполняет роль ваниной няньки, а также его помощники — вечно недовольный Гарник (Ваче Товмасян) и молчаливый гопник Игорь (Юра Борисов).

Отзывы критиков

Критики хвалят фильм за грамотную и уважительную репрезентацию секс-индустрии, а также отмечают, что в фильме гораздо больше элементов социальной драмы, чем может показаться на первый взгляд. Variety назвал картину «фильмом о двух культурах (русской и американской)... и о двух валютах (деньгах и сексе)».

Премьерный показ «Аноры» на Каннском кинофестивале завершился восьмиминутной овацией.

При этом аплодисменты звучали не только после окончания фильма, но и на протяжении самой картины.

При этом киновед Андрей Плахов обратил внимание, что в психологию людей, воспитанных на постсоветском пространстве, авторы фильма не углублялись. По его словам, узбекские корни главной героини нужны фильму только для того, чтобы придать истории поверхностной экзотики. Киножурналист Тома Ходова, в свою очередь, назвала «Анору» «полной недостатков, но невероятно гуманистичной» картиной.

На сайте IMDb фильм Шона Бэйкера получил 7.3 балла из 10, а рейтинг кинокритиков, по данным «Кинопоиска», составил 8.7 балла.

Производство

Снимали «Анору» осенью 2023 года — съемки проходили в Бруклине и Лас-Вегасе. Режиссером картины стал Шон Бэйкер — автор фильмов «Проект "Флорида"» и «Красная ракета».

«Создавать независимое кино всегда непросто, сколько бы опыта ни было за плечами. Мне очень повезло обладать ресурсами и поддержкой, чтобы воплотить мое видение таким бескомпромиссным образом», — признался он.

Бэйкер также написал сценарий картины, выступил одним из продюсеров фильма и отвечал за монтаж. Пост оператора занял Дрю Дэниэлс, работавший над «Эйфорией».

За производство фильма отвечала студия Neon. Эта компания уже не в первый раз создает кино, которое побеждает в Каннах. По итогам Каннского фестиваля, фильмы студии в пятый раз подряд получают «Золотую пальмовую ветвь»:

«Паразиты» — в 2019 году;

«Титан» — в 2021 году;

«Треугольник печали» — в 2022 году;

«Анатомия падения» — в 2023 году;

«Анора» — в 2024 году.

Среди других громких работ студии Neon — фильмы «Тоня против всех», «Химера» и «Моя девушка — монстр».

Кстати, фильму Шона Бэйкера уже предрекают номинацию на «Оскар» — в рейтинге потенциальных претендентов, составленных сайтом Gold Derby, картина занимает пятую строчку. Помимо «Аноры», «Оскар» в категории «Лучший фильм» прочат второй «Дюне» и драме «Синг-Синг».

Первый официальный трейлер фильма «Анора» появился на YouTube-канале студии Neon 15 июля 2024 года.

Актерский состав

Главную героиню фильма — стриптизершу Анору — Голливуде» и ужастике «Крик» 2022 года.

Интересно, что Мэдисон — единственная исполнительница ключевой роли в фильме, которая с рождения говорит на английском.

Половина диалогов в фильме происходит на русском языке. Помимо этого, герои общаются между собой на английском (иногда довольно ломаном и даже комичном), а также на армянском.

Какие актеры сыграли в фильме «Анора»

Помимо этого, в касте картины заявлены Пол Вайсман («Криптид»), Эмили Уайдер («Первая смена»), Элла Рубин («Властелины воздуха»), Айви Волк («Все будет хорошо») и другие.