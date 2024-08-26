На международном кинофестивале LEFF обсудили, почему важны совместные проекты

Международный фестиваль LendocFilmFestival - это смотр кино России и стран ближнего зарубежья, который проводит Открытая киностудия "Лендок" совместно с АНО "Кинокультура". О том, что стало триггером к проведению LEFFа, рассказывает генеральный директор Открытой киностудии "Лендок" Алексей Тельнов:

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"Мы ездили по фестивалям, встречались с коллегами из стран СНГ, и в какой-то момент возникло желание объединяться. Тридцать лет назад произошел этот разрыв в киноиндустрии, которую когда-то строили вместе. А сейчас уже чувствуется, что снова возникло взаимное притяжение и потребность общения. Вот мы и пытаемся найти какие-то новые формы взаимодействия. Это не всегда просто, но в любом случае мы на правильном пути".

… LEFFу 5 лет, так что он еще совсем молод по сравнению с такими фестивальным аксакалами, как питерские "Виват кино России" и "Послание к человеку", выборгский "Окно в Европу" или гатчинский "Литература и кино". Но он уже задает очень высокую планку.

Обычно у кинофестивалей есть свои символы, LEFFу бы подошел "Солярис" Тарковского. Роман поляка Лема играют русские, украинские, армянские, литовские, эстонские актеры. Снимали в подмосковном Звенигороде, в Японии. Музыка немца Баха, отсылки к текстам испанского "Дон Кихота", полотнам нидерландца Брейгеля и так далее. Вот о такой интернациональности кинематографа и напоминает LEFF.

Фестиваль не громкий, но по-своему важный. Потому что где еще сегодня можно увидеть кино, сделанное в республиках СНГ? Например, картину про наше тяжелое общее прошлое "Земля, остановившая ветер" мэтра казахского кино Ардака Амиркулова, или детективную историю "В поисках истины" молодого таджикского режиссера Манзарали Шерали, или лирическую комедию про сельских стариков, вновь почувствовавших интерес к жизни в "Дитя небес" Асель Жураевой, основательницы кинофорума женщин-режиссеров Кыргызстана?

В программе игрового кино представили 11 картин из России, Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, а также Индии, Италии и Аргентины. По словам программного директора кинофестиваля Марины Озеренчук, из этих картин вырисовывается тренд:

"Кино сбегает из больших городов. Режиссеры будто специально избавляются от всех признаков технологического прогресса и стремятся заглянуть вглубь, в маленькую юрту в бескрайней казахской степи или в простую русскую избу среди берез. Именно там, вдали от шумных мегаполисов, идет поиск гармонии, своих корней, национальной идентичности".

В программе документального кино к Казахстану, Узбекистану и Кыргызстану присоединилась Испания. Российские проекты - воплощение интернационализма. Ученик Александра Сокурова москвич Андрей Натоцинский в "Краю ночи" рассказывает о майнинге в Абхазии, а 35-летний уроженец Гватемалы Пабло Рохас про пятерку молодых петербургских архитекторов, создавших свое бюро, фильм так и называется "Бюро". И кстати, после съемок Пабло получил гражданство России и только что женился на русской девушке - так что он и сам может стать героем документального проекта.

LEFF примечателен фокусом на копродукцию - сегодня такое не часто встретишь на отечественных кинофестивалях. В Петербурге показали фильмы, которые Россия создала в содружестве с Аргентиной ("Невада" Анны Тюриной и Матиаса Мусы), с Индией ("Надо снимать фильмы о любви" Романа Михайлова), в трио с Италией и Казахстаном ("Ласточка" Малики Мухаменджан). А картину "Территория" - о киргизских пастухах, духах и отречении - снял испанец Алекс Галан.

Копродукция стала главной темой круглого стола, состоявшегося в рамках LEFFа. Бурной дискуссии не ожидали, она и не случилась - руководители киностудий стран СНГ, отечественных киноорганизаций, продюсеры все говорят об одном: надо объединяться.

Продюсер киностудии "Узбекфильм" Сайёра Худайбердиева, учившаяся в киноинституте в Ленинграде, "засветилась" тогда в массовке рязановского "Вокзала для двоих" и с тех пор не прерывала связи с российским кино (в ее "портфеле" и "Высоцкий. Спасибо, что живой", и "Оттепель", и "Географ глобус пропил"). Она рассказала "РГ":

"Очень давно у нас не было соглашения о копродукции с Россией, - и вот в мае этого года в рамках визита Владимира Владимировича Путина был подписан этот суперважный документ - соглашение о копродукции. Как только информация об этом распространилась, тут же посыпались предложения о совместных проектах. Мы живем в открытом пространстве, смотрим и американское, и индийское кино, и, конечно, российское - в Узбекистане никогда не отключалось российское телевидение и в больших кинотеатрах российские фильмы идут на русском языке. Но важно и хочется делать что-то вместе".

На LEFFе прозвучала и идея создания комиссии, которая объединила бы директоров государственных кинопредприятий стран СНГ - аналога ЕВРИМАЖа, европейского фонда поддержки совместного кинопроизводства и проката кинопроектов.