Вышла новая серия мультфильма о Сочи Парке «В сказку портал»

Восьмой эпизод под названием "Зелья и варенья" вышел 23 августа – в день рождения Змея Горыныча, который традиционно отмечают в Сочи Парке в последние выходные лета.

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Анимационный сериал “В сказку портал” – это мостик, связывающий реальный мир тематического парка и его сказочную вселенную, которую населяют волшебные персонажи.

Благодаря мультфильму зрители узнали о появлении в Сочи Парке Морской Царевны, погрузились в историю взаимоотношений Бабы Яги и Кощея, впервые встретили Богатыря и Соловья-разбойника и стали свидетелями научных опытов, которые проводит Кот Ученый с целью открыть настоящий портал в сказку.

8 эпизод посвящен кулинарным навыкам Лешего, Кикиморы и Морской Царевны – они решили приготовить торт к возвращению Яги и Кощея с гастролей по стране. Сахар, мука, маргарин, немного сушеных мухоморов, щепотка минеральных удобрений – что же за “десерт” получится, если смешать все эти странные ингредиенты? Ответ можно узнать в новой серии под названием “Зелья и варенья”.

О запуске собственного мультсериала в Сочи Парке сообщили год назад. За двенадцать месяцев вышло 8 серий, а количество их просмотров на популярных онлайн площадках достигло 35 миллионов. Этой осенью выйдут еще два эпизода – тем самым завершится полноценный сезон.

Мультсериал “В сказку портал” доступен для просмотра в группе Сочи Парка ВКонтакте, на официальном канале RuTube и на сайте sochipark.ru.