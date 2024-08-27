Кейт Уинслет будет терзаться муками совести в новом сериале «Пятно»

Обладательница «Оскара» Кейт Уинслет возглавит драматический сериал «Пятно», где сыграет роль женщины, переживающей из-за того, что по ее вине мог умереть ребенок.

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Уинслет досталась партия успешного хирурга. В результате трагического происшествия она наехала на ребенка. Вместе с мужем, школьным учителем, она полагает, что ребенок мог погибнуть. Вместе они пытаются раскрыть правду, но в результате всплывают другие мрачные тайны, которые ставят под угрозу их отношения и вынуждают познать, что такое предательство.

Производством займутся студии A24 и 20th Television. Стриминг Hulu также в этом участвует, а впоследствии станет площадкой распространения сериала.

Сценаристом и шоураннером проекта стал Эд Соломон, известный по фильмам «Люди в черном» и «Иллюзия обмана».