В сиквеле мультфильма о Кощее появятся новые герои

В анимационном полнометражном фильме "Кощей. Тайна живой воды" появятся новые герои: помимо Кощея, Варвары, Колобка, Бабы Яги и других, в сиквеле зрители увидят Елисея, Моревну, Дракона Геру и Василиска.

© кадр из мультфильма «Кощей: Похититель невест»

Производством проекта занимается студия "КиноАтис". Режиссером новой части вновь стал Роман Артемьев.

В продолжении фильма Кощей и Колобок отправятся в опасное путешествие за живой водой. Для спасения любимой Кощею придется найти Доброго молодца - Елисея, преодолеть козни царевны Моревны и Василиска, встретить коварного дракона и в результате невероятных приключений измениться самому.

Роли озвучили: Виктор Добронравов, Екатерина Тарасова, Владимир Сычев, Ирина Савина и другие.

"Кощей. Тайна живой воды" - сиквел анимационного полнометражного фильма "Кощей. Похититель невест", который вышел в 2022 году и заработал почти 210 млн рублей в России и странах СНГ.

Премьера намечена на следующий год.