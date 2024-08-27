Съемки ремейка «Бегущего человека» начнутся в ноябре

По информации издания The Wrap, съёмочный процесс ремейка «Бегущего человека» с Гленом Пауэллом в главной роли начнётся в ноябре, но точной даты пока нет.

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Режиссёром фильма выступает Эдгар Райт, снявший фильмы «Зомби по имени Шон» «Скотт Пилигрим против всех» и другие.

Оригинальный фильм «Бегущий человек» вышел в 1987 году и был снят по мотивам одноимённого произведения Стивена Кинга. Главную роль в картине исполнил Арнольд Шварценеггер.

События в ленте развернулись в альтернативном 2017 году. По сюжету к власти в США пришла военная диктатура, которая устраивает кровавые шоу на потеху гражданам. Одним из участников становится главный герой по имени Бен Ричард, который ввязывается в шоу из-за нужды заработать деньги для больной дочери.