Российские зрители объяснили, зачем смотрят кино

Большинство россиян смотрят фильмы для получения новых знаний и расширения кругозора, следует из опроса ВЦИОМа и Российского общества «Знание», передает ТАСС. Исследование проводилось в преддверии Дня российского кино. Праздник отмечается 27 августа.

Исследование показало, что 83% населения нашей страны смотрят кино с целью получения новых знаний, — информирует пресс-служба ВЦИОМа.

В ходе опроса выяснилось, что для россиян старше 36 лет наибольший интерес представляют историческое кино, документальные фильмы и комедии. 71% респондентов в возрасте от 18 до 35 лет отметили важность просветительской функции кино. Для граждан от 35 до 45 лет этот показатель увеличился до 82%. Россияне постарше показали отметку в 90% среди любителей получать новые знания через просмотр кино.

Жанровый выбор объясняется возрастом опрошенных. Историческое кино предпочитают россияне старше 36 лет (56%). Также они выбирают документальные фильмы (46%), комедии (43%) и приключения (35%). Наименее популярными жанрами среди всех возрастов стали мюзиклы, фильмы про спорт и короткометражки.

Выборка опроса — 2094 человека. Социологи говорили с россиянами старше 14 лет.

Ранее министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что объем отечественного рынка кинопроката составил около 29 млрд рублей с начала 2024 года. За это время в кинотеатрах побывали почти 81 млн человек.