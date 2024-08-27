На фестивале документального кино «Россия» представят более 30 фильмов

Более 500 заявок на участие поступило на XXXV Открытый фестиваль документального кино "Россия", который пройдет в Екатеринбурге с 1 по 6 октября. В конкурсную программу вошли 35 фильмов, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"На рассмотрение отборочной комиссии поступило 512 картин продолжительностью от 4 минут до 3,5 часов. Фильмы были получены из 85 городов постсоветского пространства, география желающих попасть в конкурсную программу простирается от Калининграда до поселка Палана, что в Камчатском крае", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что больше всего фильмов было направлено режиссерами из Москвы - 234 или 46%. Еще 61 работа была подана авторами из Санкт-Петербурга - 12% от всех заявок. Активно свои работы предлагали представители новых территорий России: режиссеры из Донецка, Луганска и Макеевки. Картины на отбор прислали авторы из Белоруссии, Кыргызстана, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Армении, Приднестровья и Южной Осетии.

В Екатеринбурге конкурсные показы пройдут с 1 по 6 октября в Доме кино. Зрители смогут обсудить просмотренные фильмы сразу же по завершении показов.

"Одной из ведущих тем, объединивших кинокартины, включенные в конкурсную программу, стал поиск героями смысла жизни и собственной цели в ней. Этому посвящена, например, кинокартина "Выбор", снятая режиссером из Красноярска Александром Калашниковым", - рассказали организаторы.

Фестиваль "Россия" - это один из старейших кинофорумов, который проводится в Екатеринбурге с 1988 года, входит в число крупнейших в стране наряду с "Кинотавром" и "Посланием к человеку". В разные годы председателями жюри были Элем Климов, Глеб Панфилов, Александр Митта, Сергей Пускепалис, Владимир Меньшов.