Рецензия на фильм "Собиратель душ" с Николасом Кейджем

Если нечто выглядит как трэш, похоже на трэш по описанию и в нем замешаны личности, в трэше неоднократно "замазанные", то с большой долей вероятности перед вами и есть трэш, а нырки за глубинным смыслом в этом случае останутся уделом эстетствующих снобов.

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Примерно такие мысли возникают после просмотра фильма "Собиратель душ", цифровой релиз которого состоялся на прошлой неделе.

Синопсис у проекта простенький и схематичный: 90-е в Орегоне проходят лихо - штат уже третье десятилетие кошмарит серийный убийца, по делу которого у ФБР нет весомых зацепок, поэтому к делу привлекают совсем юную специалистку бюро - то ли с признаками расстройства аутистического спектра, то ли с даром ясновидения, то ли просто странненькую, а возможно - обладающую вкупе всеми перечисленными качествами.

Злодея отрядили играть Николаса Кейджа, который в своем познании настолько преисполнился сценарием, что взялся все предприятие к тому же еще и продюсировать. В ходе промо-кампании это и продвигалось в качестве киллер-фичи: эпатажный во всех отношениях оскароносный артист - да в амплуа маньяка. Мол, чего вам ещё-то нужно?

Такой мув сработал бы лет 15 назад, может быть, даже 10 лет назад кто-то бы ещё купился на однотипные ужимки и кривляния некогда великого исполнителя, пережившего множество серьезных личностных кризисов. Сейчас этот блаженный джентльмен, судя по всему, с некоторыми серьезными ментальными трудностями даже сочувствия не вызывает - только равнодушие: ну есть Кейдж в фильме и есть. Слишком уж давно и далеко он пересек все границы здоровой постиронии, чтобы оставаться интересным как отдельное явление.

Сама лента при этом собрана по принципу лоскутного одеяла - там кусочек "Твин Пикс", сюда щепотку "Настоящего детектива", здесь посыпать "Молчанием ягнят" и залить все "Изгоняющим дьявола".

В самих по себе заимствованиях нет ничего плохого - все-таки это жанровое кино про то, как федералы идут по следу кровавого убийцы, какие-то совсем уникальные откровения в этом плане аудитории предложить не получится. Такие фильмы в подавляющем большинстве смотрят ради концовки. Зритель жаждет, чтобы в финале история "дала Шьямалана" - полностью изменит перспективу, из-за которой показанные события обретут новые грани и заиграют другими оттенками - или по-финчеровски представит весь расклад, после которого захочется непременно пересмотреть все заново, но с учетом полученных под занавес сведений.

Уж простите за спойлер, но ничего из этого "Собиратель душ" предложить не может. Вместо этого есть Сатана. Он плохой и умеет в черную магию, поэтому все всех и убивают...

Вот это размотали интригу, вот это взорвали саспенса! Где на такие курсы сценаристов можно записаться?

Про техническую сторону вопроса и актерскую игру на фоне вышеперечисленного говорить особо не хочется. Местами попадаются интересно выставленные кадры в статике, в экран периодически прилетают скримеры, каст в меру своих способностей вроде бы старается, музыкально-звуковое оформление минимально и шаблонно.

Все это настолько тоскливо и уныло, что дотерпеть до титров получается только благодаря не сильно растянутому хронометражу.

Но это точно не тянет на причину, чтобы начинать смотреть "Собирателя душ" - не стоит, не делайте этого.

Оценка: 0,5 из 5.