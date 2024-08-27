Кинокритик высказался о съемках российского сериала про Байдена

Российским режиссерам не стоит высмеивать президента США Джо Байдена в фильмах, заявил в беседе с NEWS.ru кинокритик Роман Григорьев, комментируя съемки комедийного сериала «Гудбай» про американского лидера. Он отметил, что происходит так называемый обмен любезностями: кинокартина о Байдене может быть связана с тем, как русского человека представляют в зарубежных фильмах.

Высмеивать старого и больного человека — за пределами моего понимания. При этом, неважно кто он: президент Америки или кто-то еще. Обычно русский предстает в американских фильмах в роли бандита или какого-то дурака, который на космическом корабле гаечным ключом в ушанке что-то пытается починить. Так что это элементы взаимного обмена любезностями, — пояснил Григорьев.

Критик напомнил, что раньше было много шуток касаемо поведения бывшего генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, который был болен и сильно зависел от медицинских препаратов. По его мнению, это неправильно, поскольку в этом нет ничего смешного. Он подчеркнул, что, если в сериале про Байдена будет только легкая ирония, то это допустимо. Григорьев подчеркнул, что президент США не особо популярен в России.

Он добавил, что будет интересно посмотреть, как с этой ролью справится актер Дмитрий Дюжев. Эксперт обратил внимание, что в России много артистов преклонного возраста, которые органичнее бы смотрелись в данном образе.

Странно, что это коснулось только Джо Байдена. Рональд Рейган стал президентом США в 65 лет, и говорят, что у него было больше лошадей, чем книг. То есть в картине можно посмеяться над образом универсального мирового лидера, который в Россию приехал. [Эммануэль] Макрон (президент Франции. — NEWS.ru) вот, например, пользуется Telegram и одновременно комментирует арест [Павла] Дурова (основатель Telegram. — NEWS.ru), — заключил Григорьев.

Ранее стало известно, что Дюжев исполнит роль Байдена в новом сериале Евгения Невского «Гудбай». Также в комедии сыграют Анна Уколова, Маруся Климова, Алексей Демидов, Ричард Ли Вилсон.