Что зрители говорят о Печкине из нового фильма «Простоквашино»

Советская классика возвращается в новом формате — ремейки приходят неизбежно, и какие-то из них оказываются зрителям по душе, а какие-то — совсем нет. Кажется, что «Простоквашино» уже давным-давно должны были экранизировать, но как-то не складывалось.

© tlum.ru

Скоро киноверсия любимых мультфильмов появится на экранах, но фанаты советской анимации не в восторге. Тлум.Ру разбирается, в чём там дело.

О чём речь?

В июле канал ТНТ и «Союзмультфильм» объявили о том, что легендарное «Простоквашино» будет экранизировано в формате live-action фильма. Сюжет всё тот же — он основан на экранизация повести Эдуарда Успенского «Дядя Фёдор, пёс и кот», а действие перенесёт зрителей в советское время.

Для съёмок художники-постановщики выстроили настоящую деревню в Подмосковье — по их словам, локация получилась настолько живой, что трудно поверить, будто это декорации. Роль Дяди Фёдора исполнит Роман Панков — это не первый детский фильм в его биографии, юный актёр уже засветился в сериале «Денискины рассказы». А вот тот, кто вызвал больше всего сомнений — Иван Охлобыстин, который сыграет Почтальона Печкина. Он, конечно, уже озвучивал своего героя в одноимённом мультсериале, но зрители не до конца уверены, что актёр идеально подходит на эту роль. Животные в картине будут полностью анимированными.

Производством канал ТНТ занимается в сотрудничестве со студией «Союзмультфильм» и «Кинокомпанией братьев Андреасян» (а именно — Сариком Андреасяном, известным своим неоднозначным кино).

А вот, что думают о новости фанаты советской анимации:

«Быков на пенсии пошёл на почте поработать. Для медицины видимо стар уже слишком.»

«За что нам мстит Сарик?»

«Ещё и Синий трактор на заднем фоне»

«Это лучше чем новая Русалочка»

«Горшочек, не вари»

«Как бы Анбреасяны не додумались вслед за „оживлением“ Никулина озвучить Матроскина голосом Олега Табакова. Нет уж! Пусть актер озвучки будет менее талантлив, но услышать голос Табакова будет жутко.»

«Вполне аутентично выглядит»

«В роли Печкина всегда видел Федора Добронравова»

Видимо, зрители не слишком воодушевлены предстоящей экранизацией. Ну что ж, ждём её выхода — и тогда уже посмотрим. Кино выйдет уже в 2025 году.