Кассовые сборы кинопроката летом установили рекорд

Объем рынка российского кинопроката составил 5,4 млрд рублей за июнь и июль 2024 года, кинотеатры страны посетили 16,3 млн зрителей, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

"Кассовые сборы этого лета стали максимальными за последние три года. За июнь и июль объем рынка отечественного проката составил 5,4 млрд рублей, кинотеатры страны посетили 16,3 млн зрителей", - написала министр в своем телеграм-канале.

Она добавила, что по итогам 2023 года сборы отечественных картин увеличились более чем в два раза по отношению к 2022 году, составив 28,1 млрд рублей. Доля молодежи в киноаудитории достигла почти 66%.