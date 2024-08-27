$91.77+0.17102.49+0.88
Войти в почту

Кассовые сборы кинопроката летом стали максимальными за три года

Объем рынка российского кинопроката составил 5,4 млрд рублей за июнь и июль 2024 года, кинотеатры страны посетили 16,3 млн зрителей, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

Кассовые сборы кинопроката летом установили рекорд
© ТАСС
"Кассовые сборы этого лета стали максимальными за последние три года. За июнь и июль объем рынка отечественного проката составил 5,4 млрд рублей, кинотеатры страны посетили 16,3 млн зрителей", - написала министр в своем телеграм-канале.

Она добавила, что по итогам 2023 года сборы отечественных картин увеличились более чем в два раза по отношению к 2022 году, составив 28,1 млрд рублей. Доля молодежи в киноаудитории достигла почти 66%.

"За этим успехом стоит кропотливый труд преданных своему делу людей - актеров, режиссеров, сценаристов, продюсеров и других специалистов", - добавила министр, поздравив коллег с Днем кино.
Фильмы и сериалы
Ольга Любимова