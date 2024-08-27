Шесть фильмов и сериалов, в которых заменили актеров

Съемка сиквелов и сериалов занимает много времени, и не всегда создателям кинолент удается сохранить первоначальный актерский состав. В киноиндустрии немало примеров, когда по разным причинам одних актеров в продолжении киноленты заменяли другими или они вовсе исчезали с экранов вместе со своими персонажами. «Вечерняя Москва» собрала подборку фильмов и сериалов, когда актеры уходили из успешных кинопроектов и телепроектов.

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В третьей части легендарной саги о вампирах актрису Рашель Лефевр, которая играла антигероя Викторию в первых двух частях, заменили на Брайс Даллас Ховард. В официальных источниках объяснили это серьезной занятостью актрисы, якобы она принимает участие в съемках комедии с Дастином Хоффманом. Сама Рашель была неприятно удивлена новостью о своей замене, потому что внимательно составляла график съемок, чтобы не допустить совпадений разных проектов, а также отказалась от нескольких крупных проектов ради роли Виктории.

В первых двух фильмах о Гарри Поттере директора Хогвартса Альбуса Дамблдора сыграл знаменитый ирландский актер Ричард Харрис. К сожалению, в 2002 году артист умер, так что режиссерам пришлось найти ему замену. На эту роль был выбран актер Майкл Гэмбон — тоже ирландского происхождения. Как только третий фильм вышел в прокат, поклонники франшизы раскритиковали игру Гэмбона, посчитав, что он не соответствует характеру, которым наделила Дамблдора автор книги Джоан Роулинг.

«Ведьмак»

Перед четвертым сезоном известного сериала Генри Кавилл отказался от роли ведьмака Геральта и не стал продлевать контракт с компанией Netflix. Поэтому создателям картины пришлось заменить актера Лиамом Хемсвортом. Первоисточники не назвали объективных причин замены ключевого героя, но исполнительный продюсер сериала прокомментировал уход Кавилла так: «Мы придумали, как представить нашего нового Геральта и наше новое видение Геральта с Лиамом. Не буду углубляться в эти идеи, потому что это будет огромный спойлер. Это объяснение очень близко к метаидеям, которые глубоко укоренились в книгах, особенно в пятой части».

«Великолепный век»

На протяжении нескольких сезонов любимую наложницу султана Сулеймана Великолепного Роксолану играла Мерьем Узерли. Но до завершения съемок она была вынуждена уйти из проекта. Точная причина до сих пор неизвестна, но некоторые источники предполагали, что это произошло из-за тяжелого разрыва с турецким бизнесменом Джаном Атешем, который довел актрису до нервного срыва.

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Также одной из предполагаемых причин называли гонорар актрисы. Якобы Узерли узнала, что исполнителю роли султана был выплачен большой гонорар за показ сериала в арабских странах, а ей нет. Новой Роксоланой стала Вахиде Гердюм, которая сыграла жену султана уже в зрелом возрасте, но зрители приняли ее довольно холодно.

«Постучись в мою дверь»

В нашумевшем турецком сериале у главной героини Эды Йылдыз было три лучших подружки, одну из которых звали Фифи. Роль исполнила Ситаре Акбаш. Однако спустя всего несколько эпизодов «та самая темненькая» подруга пропала с экранов. Оказалось, что актриса сама приняла решение уйти из проекта ради съемок в другом известном сериале — «Рамо».

«Воронины»

Подмену маленьких близнецов Фили и Кири, которых играли Филипп и Кирилл Михины, в любимом ситкоме поклонники заметили сразу. Создатели сериала вынужденно заменили их на Романа и Артема Пинчуков. Причиной тому стало то, что к моменту съемок 11-го сезона легендарного сериала мама Михиных вышла замуж и уехала за границу, забрав с собой детей.