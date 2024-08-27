Дом Шурика и другие места сьемок культовых фильмов в Москве

Кинематографисты отмечают свой профессиональный праздник. 105 лет назад Владимир Ленин подписал декрет о национализации кинопроизводства. Именно с 27 августа 1919 года принято отсчитывать историю нашего кинематографа. И хотя первый отечественный фильм про Стеньку Разина «Понизовая вольница» появился в 1908-м, День советского кино учредили лишь спустя 80 лет, а российского – в начале 2000-х. Корреспондент «МИР 24» Дмитрий Каратаев познакомился с достижениями нашего кино и прогулялся по самым кинематографичным местам Москвы.

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3-я улица Строителей, дом 25 – один из самых известных адресов в советском кинематографе. Звучит каждый Новый год в рязановской «Иронии судьбы, или С легким паром!». Название улицы вымышленное, но дома реальные. Здесь жила главная героиня фильма Надя Шевелева. Проспект Вернадского, дом 113. А скромный любитель предновогодних походов в баню Женя Лукашин со своей мамой жил в доме по соседству. Многоэтажки находятся на юго-западе Москвы.

А этот дом в центре российской столицы стал местом съемки еще одной народной комедии. Надпись на трансформаторной будке во дворе дома по адресу Новокузнецкая, 13 стр. 1 до сих пор напоминает, что здесь жильцы боролись за почетное звание дома высокой культуры и быта. После выхода в эфир комедии «Иван Васильевич меняет профессию» его так и стали называть «домом Шурика». В нем снимали и знаменитую сцену на балконе.

Образ Москвы в отечественных фильмах оставался главным на протяжении всей советской истории. Столица отражала дух страны и эпохи. Картина «Москва слезам не верит» стала одной из самых кассовых. Покорила Голливуд и получила «Оскар».

Традиции советского кино создавали Эйзенштейн, Герасимов, Тарковский, Михалков. Сейчас школы этих режиссеров известны во всем мире. А фильмы пересматривают и спустя десятилетия.