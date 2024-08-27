Войтинский раскрыл детали съемок фильма про группу «Звери»

Съемки во время живого концерта группы «Звери» в «Лужниках» стали мощным вызовом для съемочной группы ленты «Все, что тебя касается», но в итоге стали лучшим эпизодом фильма, сказал НСН Александр Войтинский.

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Новый фильм с участием группы «Звери» — очень реалистичная и эмоциональная мелодрама про любовь, победу, отчаяние, мечта у и её воплощение. Об этом в интервью НСН рассказал основатель группы «Звери», режиссер и продюсер Александр Войтинский.

В Москве начались съёмки фильма «Все, что тебя касается» с участием Ромы Зверя и его группы «Звери». Кино выйдет в прокат в 2025 году, сообщил онлайн-кинотеатр Okko. Отмечается, что несколько сцен было отснято во время живого концерта «Зверей» на БСА «Лужники». В ролях — Маша Кошина, Виктор Хориняк, Зоя Бербер, Олег Чугунов, сам Рома Зверь (Роман Билык) и другие. По словам Войтинского, картина не будет биографической.

«Группе “Звери” уже больше двадцати лет, я основал ее, снял много клипов. Вроде бы и пришло время снять байопик, но это не так. Инициатива исходила от компании “Наше кино”, а меня привлекли, потому что мы с Романом Билыком давно знакомы, к тому же он попросил, чтобы режиссером был именно я. Дальше я стал вникать в происходящее, как-то подстраивать под свое понимание. Это будет большой фильм, пропитанный настроениями, эмоциями, ценностями и событиями ранних клипов группы “Звери”. Это реалистичная, очень эмоциональная история, приключения, роуд-муви с элементами экшена про любовь в нескольких поколениях, про победу, про мечту, про отчаяние и усилия по воплощению своей мечты. Такая красивая романтическая мелодрама», — сказал Войтинский.

Известно, что несколько сцен было отснято во время живого концерта «Зверей» на БСА «Лужники». Режиссер признался НСН, что это было сложно, но усилия того стоили.

«По сюжету, “Лужники” — место встречи героев. Съемки на концерте — уникальный опыт для меня, никто об этом не знал и не помогал. Вести съемку на концерте очень сложно — там очень громко, все забито людьми, все ради зрителя. Но в итоге у нас получилось, концерт стал частью художественного фильма. Это мощный вызов, который в итоге стал самым главным из того, что мне понравилось в этом проекте», — отметил режиссер.

В августе 2023 года Рома Зверь ездил в Донбасс, где выступил перед российскими бойцами. Войтинский считает, что в этот момент не вписывается в канву его фильма о группе.

«Донбасс я никогда не стал бы показывать в кино, там ничего хорошего не происходит. Кино занимается мечтой, а не кровью. Наш фильм — история про людей, которые назначили встречу 20 лет назад на концерте группы “Звери”», — подытожил он.

Ранее группа «Звери» представила сингл под названием «Маруся».