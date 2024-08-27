Умер Мохан, режиссер «золотого периода» индийского кино

Скончался Мохан, режиссер и сценарист, снявший несколько десятков картин "золотого периода" Молливуда - это сегмент индийской киноиндустрии на языке малаялам. Пик карьеры Мохана пришелся на 1970-1980-е годы.

Как передает OnManorama, артист отошел 27 августа на 77-м году жизни в Кочи, в клинике, где "продолжительное время находился на лечении". Причина смерти при этом не указывается.

Мохан родился в Керале, карьеру начал в середине 1970-х. Считается одним из пионеров "новой волны" Молливуда. Его ленты были успешны в коммерческом плане и признаны критиками. Последняя картина режиссера "Кампус" датирована 2005 годом.

Был женат на танцовщице Анупаме, актрисе одной из своих ранних лент. У пары двое сыновей.