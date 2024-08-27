Кубок Геллеров и диван из Центральной кофейни продадут на аукционе «Друзей»

Аукцион реквизита из сериала «Друзья» проведут 23 сентября 2024 года – к 30-летию проекта - кинокомпания Warner Bros. Television и аукционный дом Julien’s.

© кадр из сериала «Друзья»

Как сообщается на сайте последнего, на торгах будут представлены десятки предметов со съемочной площадки. В их числе одежда как главных, так и эпизодических героев (например, серый свитер Рэйчел, пальто Фиби и фиолетовая рубашка с желтым галстуком Гантера), предметы обстановки из жилищ персонажей (в основном, Росса и Моники), копия дивана из Центральной кофейни и ее вывеска, а также знаменитый кубок Геллеров и поздравительная речь Джо на свадьбе Моники и Чендлера. Цены стартуют со 100-200 долларов, но, вероятно, лоты будут проданы за гораздо большие суммы.