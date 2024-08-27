В России работает рекордное количество кинотеатров

В России зафиксировали рекордное количество кинотеатров — 2 284, что на 18% больше, чем 5 лет назад, сообщает Министерство культуры. В прошлом году кинотеатры собрали более 39 млрд рублей, а общая посещаемость составила 126 млн человек.

При этом 72% зрителей предпочли отечественные фильмы. Лидерами проката стали семейная приключенческая картина "Чебурашка" (22,4 млн зрителей) и сказка "По щучьему веленью" (8,6 млн зрителей).

Напомним, что средняя цена билета на сеанс в кинотеатр в России превысила 400 рублей, установив новый рекорд. Это следует из данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. Так, средняя стоимость билета за прокатную неделю с 1 по 7 августа 2024 года составила 401,8 рубля.