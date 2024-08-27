Начались съемки мини-сериала «Звезда» с Александром Нестеровым

Телеканал ТВ-3 приступил к съемкам мини-сериала "Звезда" с Александром Нестеровым, Александрой Никифоровой и Глебом Брандуковым в главных ролях. Режиссером проекта стал Станислав Назиров.

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Сюжет развивается вокруг скандально известного футболиста Антона Королева. Он меняется телами с простым курьером после несчастного случая с падением лифта. Тело самого Антона в коме, и теперь ему предстоит жить чужой и очень земной жизнью, где больше нет славы, денег и внимания женщин.

Вместо этого - чужие жена и дети, о которых нужно заботиться. Кроме того, наблюдая за происходящим со стороны, Королев видит реальные мотивы своего прошлого окружения, что заставляет его иначе взглянуть на мир и самому измениться.

Также в ролях: Александр Серов-Останкинский, Василий Седых, Алексей Аптовцев, Александр Мехряков, Григорий Багров, Виктор Супрун, Александр Хохлов, Василий Шмаков, Дарья Юдичева и другие.

Всего в сериале 4 серии. Премьера состоится на ТВ-3 в новом телесезоне.