Стартовали съемки третьего сезона сериала «Два холма»

START и "Кинопоиск" объявили о начале съемок третьего сезона сериала "Два холма". Режиссером продолжения проекта стал Сергей Малюгов.

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Действие третьего сезона разворачивается через полгода после событий второго. Приматы и подруги, объединившись на фоне энергетической диверсии "Ларисы", зимуют в московском метро под руководством Барона.

Каждый переживает этот опыт по-разному, но проблемы ждут всех. Бывшего Хранителя Семени Юлика, потерявшего память, эксплуатируют приматы, но его поддерживает Рада. Неожиданно объявляется Анатолий, бывший начальник Деда. Он едет в столицу, чтобы написать новую нейросеть. Главные герои отправляются вслед за ним, хотя путешествие обещает быть нелегким.

К своим ролям вернулись: Пелагея Невзорова, Анна Снаткина, Владимир Епифанцев, Светлана Камынина, Андрей Скороход, Жанна Эппле, Филипп Бледный, Ольга Веникова, Дмитрий Белоцерковский, Валерий Скорокосов, Виктор Васильев и другие.

В третьем сезоне к проекту также присоединились Арина Постникова, Владислав Ветров, Илья Лыков и Олег Комаров.

Всего планируется 13 серий. Дата премьеры пока неизвестна.