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Ромком, лошади и мысли о смерти: топ-6 новых российских фильмов, которые вы могли пропустить

27 августа отмечается День российского кино. Праздник посвящён как работникам индустрии, так и любителям отечественных фильмов. «Клопс» собрал топ-6 заслуживающих внимания лент, которые вышли на экраны в этом году.

Топ-6 новых российских фильмов, которые вы могли пропустить
© globallookpress.com

«Там, где танцуют стерхи»16+

Это медитативная драма режиссёра Михаила Лукачевского, которая посвящена поискам смысла жизни и внутренней гармонии в природе. В центре сюжета — восьмилетний мальчик, переживающий смерть матери. Ребёнок верит, что мама превратилась в стерха, и мечтает её увидеть. Фильм впечатляет своей визуальной красотой и отлично подходит для тех, кто ценит кинематограф как искусство созерцания.

«Мой дикий друг»6+

Одинокий семиклассник Саша спасает в лесу лисёнка, попавшего в капкан, и прячет его от браконьеров в землянке. В фильме режиссёра Анны Курбатовой сыграли Юлия Александрова, Михаил Башкатов и Юрий Колокольников. Несмотря на простоту сюжета, лента выигрывает за счёт харизматичных героев и убедительных визуальных эффектов. Этот фильм подойдёт любителям сентиментальных историй о природе.

«Почему ты?»18+

Мелодрама режиссёра Александра Проста, в основу которой легла история непростых отношений циничного взрослого мужчины и дерзкой студентки. Главные роли исполнили Даниил Воробьёв, Алла Юганова и Ангелина Загребина. Зрители отмечают, что наибольшее впечатление производят откровенные постельные сцены и неожиданный финал.

«Культурная комедия»12+

Циничный пермский чиновник, которого сыграл Алексей Чадов, привык работать с дорожниками и решать все вопросы решительно и жёстко. И такому человеку приходится заняться вопросами культуры. Преподаватель искусствоведения в исполнении Яны Гладких помогает ему погрузиться в новую сферу, и между героями разыгрывается классическая история «барышни и хулигана».

«Мой любимый чемпион»6+

Семейная драма, снятая режиссёром Александром Даниловым, посвящена верховой езде. 13-летняя Саша после потери отца пытается стать чемпионкой по конкуру на его коне. В фильме снялись Виталий Хаев, Екатерина Вилкова и Людмила Артемьева. Лента придётся по душе любителям спортивных драм и историй о борьбе за мечту.

«Любви не бывает?»18+

Типичная романтическая комедия, снятая режиссёром Дмитрием Фиксом. История посвящена взаимоотношениям девушки, разочарованной в любви, и её страстного соседа. Главные роли исполнили Анна Чиповская и Владимир Яглыч. Фильм понравится любителям жанра и романтическим натурам, верящим, любовь может прийти неожиданно, даже если в неё не веришь.

Кого в этом году отметило жюри калининградского кинофестиваля «Короче», читайте в материале «Клопс».

Фильмы и сериалы
Барышня и хулиган
Короче
Дмитрий Фикс
Виталий Хаев
Яна Гладких
Анна Чиповская
Анна Курбатова
Людмила Артемьева
Юлия Александрова
Михаил Башкатов
Владимир Яглыч
Даниил Воробьев
Алла Юганова
Алексей Чадов
Екатерина Вилкова
Александр Данилов
Юрий Колокольников