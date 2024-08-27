Топ-6 новых российских фильмов, которые вы могли пропустить

27 августа отмечается День российского кино. Праздник посвящён как работникам индустрии, так и любителям отечественных фильмов. «Клопс» собрал топ-6 заслуживающих внимания лент, которые вышли на экраны в этом году.

«Там, где танцуют стерхи»16+

Это медитативная драма режиссёра Михаила Лукачевского, которая посвящена поискам смысла жизни и внутренней гармонии в природе. В центре сюжета — восьмилетний мальчик, переживающий смерть матери. Ребёнок верит, что мама превратилась в стерха, и мечтает её увидеть. Фильм впечатляет своей визуальной красотой и отлично подходит для тех, кто ценит кинематограф как искусство созерцания.

«Мой дикий друг»6+

Одинокий семиклассник Саша спасает в лесу лисёнка, попавшего в капкан, и прячет его от браконьеров в землянке. В фильме режиссёра Анны Курбатовой сыграли Юлия Александрова, Михаил Башкатов и Юрий Колокольников. Несмотря на простоту сюжета, лента выигрывает за счёт харизматичных героев и убедительных визуальных эффектов. Этот фильм подойдёт любителям сентиментальных историй о природе.

«Почему ты?»18+

Мелодрама режиссёра Александра Проста, в основу которой легла история непростых отношений циничного взрослого мужчины и дерзкой студентки. Главные роли исполнили Даниил Воробьёв, Алла Юганова и Ангелина Загребина. Зрители отмечают, что наибольшее впечатление производят откровенные постельные сцены и неожиданный финал.

«Культурная комедия»12+

Циничный пермский чиновник, которого сыграл Алексей Чадов, привык работать с дорожниками и решать все вопросы решительно и жёстко. И такому человеку приходится заняться вопросами культуры. Преподаватель искусствоведения в исполнении Яны Гладких помогает ему погрузиться в новую сферу, и между героями разыгрывается классическая история «барышни и хулигана».

«Мой любимый чемпион»6+

Семейная драма, снятая режиссёром Александром Даниловым, посвящена верховой езде. 13-летняя Саша после потери отца пытается стать чемпионкой по конкуру на его коне. В фильме снялись Виталий Хаев, Екатерина Вилкова и Людмила Артемьева. Лента придётся по душе любителям спортивных драм и историй о борьбе за мечту.

«Любви не бывает?»18+

Типичная романтическая комедия, снятая режиссёром Дмитрием Фиксом. История посвящена взаимоотношениям девушки, разочарованной в любви, и её страстного соседа. Главные роли исполнили Анна Чиповская и Владимир Яглыч. Фильм понравится любителям жанра и романтическим натурам, верящим, любовь может прийти неожиданно, даже если в неё не веришь.

Кого в этом году отметило жюри калининградского кинофестиваля «Короче», читайте в материале «Клопс».