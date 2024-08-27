Уже 29 августа состоится премьера второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти» — продолжения шоу от Amazon по культовой вселенной Джона Толкина. События развернутся сразу после окончания истории первого сезона, когда Саурон вновь начинает набирать силу и готовится подчинить себе всё Средиземье.

© кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Во второй сезон вновь войдёт восемь эпизодов — первые три можно будет посмотреть в день премьеры. Остальные серии будут выходить еженедельно по четвергам, финал состоится уже 3 октября.

Расписание выхода второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Эпизод Дата выхода