Расписание выхода второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти»
Уже 29 августа состоится премьера второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти» — продолжения шоу от Amazon по культовой вселенной Джона Толкина. События развернутся сразу после окончания истории первого сезона, когда Саурон вновь начинает набирать силу и готовится подчинить себе всё Средиземье.
Во второй сезон вновь войдёт восемь эпизодов — первые три можно будет посмотреть в день премьеры. Остальные серии будут выходить еженедельно по четвергам, финал состоится уже 3 октября.
Расписание выхода второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти»
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 29 августа
- 2-я серия 29 августа
- 3-я серия 29 августа
- 4-я серия 5 сентября
- 5-я серия 12 сентября
- 6-я серия 19 сентября
- 7-я серия 26 сентября
- 8-я серия 3 октября