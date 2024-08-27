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Расписание выхода второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Уже 29 августа состоится премьера второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти» — продолжения шоу от Amazon по культовой вселенной Джона Толкина. События развернутся сразу после окончания истории первого сезона, когда Саурон вновь начинает набирать силу и готовится подчинить себе всё Средиземье.

Расписание выхода второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти»
© кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Во второй сезон вновь войдёт восемь эпизодов — первые три можно будет посмотреть в день премьеры. Остальные серии будут выходить еженедельно по четвергам, финал состоится уже 3 октября.

Расписание выхода второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Эпизод Дата выхода

  • 1-я серия 29 августа
  • 2-я серия 29 августа
  • 3-я серия 29 августа
  • 4-я серия 5 сентября
  • 5-я серия 12 сентября
  • 6-я серия 19 сентября
  • 7-я серия 26 сентября
  • 8-я серия 3 октября